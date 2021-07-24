晉海海景大戶 置業家居 2021/07/24 分享： 單位：1A座高層A室 實用面積：841平方呎（連31平方呎露台及16平方呎工作平台） 間隔：3房1套連儲物室 叫價：$1,820萬（實用面積呎價：$21,641） 備註：向西南、望樓景及海景 ﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏ ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 屋苑深度遊 報道系列 : 新盤同區屋苑系列（五） 相關文章 晉海SSD鬆綁放盤增 1房最平叫價$710萬起 今日 晉海SSD鬆綁放盤增 1房最平叫價$710萬起 晉海屋苑解構 今日 晉海屋苑解構 晉海屋則大觀園 今日 晉海屋則大觀園 晉海中層2房 今日 晉海中層2房 你可能感興趣 晉海SSD鬆綁放盤增 1房最平叫價$710萬起 今日 01:00 晉海SSD鬆綁放盤增 1房最平叫價$710萬起 晉海屋苑解構 今日 01:00 晉海屋苑解構 晉海屋則大觀園 今日 01:00 晉海屋則大觀園 最新專欄文章 更多 晉海SSD鬆綁放盤增 1房最平叫價$710萬起 今日 晉海SSD鬆綁放盤增 1房最平叫價$710萬起 晉海中層2房 今日 晉海中層2房 晉海屋則大觀園 今日 晉海屋則大觀園 晉海屋苑解構 今日 晉海屋苑解構 名城享鐵路優勢 主打大戶攻家庭客 2021/07/03 名城享鐵路優勢 主打大戶攻家庭客 晉海 二手市場 放盤