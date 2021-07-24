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晉海海景大戶

置業家居 2021/07/24

分享：

單位：1A座高層A室

實用面積：841平方呎（連31平方呎露台及16平方呎工作平台）

間隔：3房1套連儲物室

叫價：$1,820萬（實用面積呎價：$21,641）

備註：向西南、望樓景及海景

﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

...

欄名 : 屋苑深度遊

報道系列 : 新盤同區屋苑系列（五）

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