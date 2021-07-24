晉海SSD鬆綁放盤增 1房最平叫價$710萬起

日出康城分13期發展，晉海﹙日出康城第IVA期﹚於2019年入伙，大部分單位已過3年額外印花稅（SSD），二手買賣活躍，1房最平由$710萬起。

樓齡約2年的日出康城晉海，坐落在將軍澳康城路1號，由新地

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