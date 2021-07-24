  • 30°C
香港時間 : 2021724日 (六) 02:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

晉海SSD鬆綁放盤增 1房最平叫價$710萬起

置業家居 2021/07/24

分享：

日出康城分13期發展，晉海﹙日出康城第IVA期﹚於2019年入伙，大部分單位已過3年額外印花稅（SSD），二手買賣活躍，1房最平由$710萬起。

樓齡約2年的日出康城晉海，坐落在將軍澳康城路1號，由新地

...

欄名 : 屋苑深度遊

報道系列 : 新盤同區屋苑系列（五）

相關文章

晉海屋苑解構
今日
晉海屋苑解構
晉海屋則大觀園
今日
晉海屋則大觀園
晉海中層2房
今日
晉海中層2房
晉海海景大戶
今日
晉海海景大戶

你可能感興趣

晉海屋苑解構
今日 01:00
晉海屋苑解構
晉海屋則大觀園
今日 01:00
晉海屋則大觀園
晉海中層2房
今日 01:00
晉海中層2房

最新專欄文章 更多

晉海海景大戶
今日
晉海海景大戶
晉海中層2房
今日
晉海中層2房
晉海屋則大觀園
今日
晉海屋則大觀園
晉海屋苑解構
今日
晉海屋苑解構
名城享鐵路優勢 主打大戶攻家庭客
2021/07/03
名城享鐵路優勢 主打大戶攻家庭客
晉海 二手市場 放盤 中原地產 印花稅 一手市場

上一篇文章

晉海屋苑解構

下一篇文章

晉海屋則大觀園
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？