晉海SSD鬆綁放盤增 1房最平叫價$710萬起 置業家居 2021/07/24 分享： 日出康城分13期發展，晉海﹙日出康城第IVA期﹚於2019年入伙，大部分單位已過3年額外印花稅（SSD），二手買賣活躍，1房最平由$710萬起。 樓齡約2年的日出康城晉海，坐落在將軍澳康城路1號，由新地 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 屋苑深度遊 報道系列 : 新盤同區屋苑系列（五） 相關文章 晉海屋苑解構 今日 晉海屋苑解構 晉海屋則大觀園 今日 晉海屋則大觀園 晉海中層2房 今日 晉海中層2房 晉海海景大戶 今日 晉海海景大戶 你可能感興趣 晉海屋苑解構 今日 01:00 晉海屋苑解構 晉海屋則大觀園 今日 01:00 晉海屋則大觀園 晉海中層2房 今日 01:00 晉海中層2房 最新專欄文章 更多 晉海海景大戶 今日 晉海海景大戶 晉海中層2房 今日 晉海中層2房 晉海屋則大觀園 今日 晉海屋則大觀園 晉海屋苑解構 今日 晉海屋苑解構 名城享鐵路優勢 主打大戶攻家庭客 2021/07/03 名城享鐵路優勢 主打大戶攻家庭客 晉海 二手市場 放盤 中原地產 印花稅 一手市場