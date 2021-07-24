海雅繽紛城現樓推售 連裝修家電￥40萬起

中山位於大灣區的中心點，近期有大型綜合項目海雅繽紛城，來港推售公寓單位，並以位於北部核心城軌站旁為賣點，入場價約￥40萬起。

由深圳地產發展商海雅集團開發的海雅繽紛城，總佔地面積多達23.5萬平方米，總

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