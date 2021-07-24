海雅繽紛城現樓推售 連裝修家電￥40萬起 置業家居 2021/07/24 分享： 中山位於大灣區的中心點，近期有大型綜合項目海雅繽紛城，來港推售公寓單位，並以位於北部核心城軌站旁為賣點，入場價約￥40萬起。 由深圳地產發展商海雅集團開發的海雅繽紛城，總佔地面積多達23.5萬平方米，總 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 國內置業 最新專欄文章 更多 粵海拾桂府戶型南北對流 連裝修￥200萬起入場 2021/07/03 粵海拾桂府戶型南北對流 連裝修￥200萬起入場 恒裕江山滙推2期3至4房戶 連精裝售￥164萬起 2021/06/26 恒裕江山滙推2期3至4房戶 連精裝售￥164萬起 保利卓越‧中環廣場位置優越 連裝修￥50萬起入場 2021/06/12 保利卓越‧中環廣場位置優越 連裝修￥50萬起入場 國維中央廣場推2至4房戶型 連精裝售￥310萬起 2021/06/05 國維中央廣場推2至4房戶型 連精裝售￥310萬起 海雅繽紛里現樓推1至2房戶 售價港幣$47萬起 2021/05/22 海雅繽紛里現樓推1至2房戶 售價港幣$47萬起 人民幣 樓價 發展商 大灣區 中山