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海雅繽紛城現樓推售 連裝修家電￥40萬起

置業家居 2021/07/24

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中山位於大灣區的中心點，近期有大型綜合項目海雅繽紛城，來港推售公寓單位，並以位於北部核心城軌站旁為賣點，入場價約￥40萬起。

由深圳地產發展商海雅集團開發的海雅繽紛城，總佔地面積多達23.5萬平方米，總

...

欄名 : 國內置業

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