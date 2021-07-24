新加坡海德麗苑綠化設計 營造寫意生活

新加坡作為亞洲大都會，當地物業對投資者一向有吸引力。其中海德麗苑位於新加坡第十區核心地段巴慕樂路，屬永久地契項目，提供117伙，包括1房至4房及頂層豪華單位，面積由495至1,798平方呎。

海德麗苑位

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