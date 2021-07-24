新加坡海德麗苑綠化設計 營造寫意生活 置業家居 2021/07/24 分享： 新加坡作為亞洲大都會，當地物業對投資者一向有吸引力。其中海德麗苑位於新加坡第十區核心地段巴慕樂路，屬永久地契項目，提供117伙，包括1房至4房及頂層豪華單位，面積由495至1,798平方呎。 海德麗苑位 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 海外置業 最新專欄文章 更多 【海外置業】吸客新招式？ 買馬來西亞新樓盤送勞力士 2021/07/22 【海外置業】吸客新招式？ 買馬來西亞新樓盤送勞力士 【海外置業】全球43城市樓價去年升逾1成 2021/07/17 【海外置業】全球43城市樓價去年升逾1成 悉尼Ovation Quarter一期低密度河畔住宅 享10分鐘生活圈 2021/07/10 悉尼Ovation Quarter一期低密度河畔住宅 享10分鐘生活圈 曼谷THE MUVE Ram22連家具1房 僅售$50萬起 2021/07/03 曼谷THE MUVE Ram22連家具1房 僅售$50萬起 倫敦Consort Place坐落金絲雀碼頭區 盡覽泰晤士河景 2021/06/26 倫敦Consort Place坐落金絲雀碼頭區 盡覽泰晤士河景 海外物業 新加坡