【工程二】改鋪地台物料 或須鋸短大門房門

以新樓為例，交樓標準的地台物料離不開木地板或地磚。如果大家有意改鋪其他物料，例如無縫地板、複合地板或木紋磚的話，並非所有物料也可直接鋪上原有地台，例如地磚上不宜再鋪地磚或鋪木地板。此外，鋪上新物料後可

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