【工程三】現場訂造傢俬 生態板標榜零甲醛

訂造傢俬一般比現成購買的傢俬貴，最主要原因是用料，而且度身訂造更切合客觀環境及個人需要。以主流的木傢俬為例，夾板表面的飾面物料，離不開實木皮、焗油木器、防火膠板及生態板等。設計師Desmond Lee

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