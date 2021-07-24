【工程三】現場訂造傢俬 生態板標榜零甲醛 置業家居 2021/07/24 分享： 訂造傢俬一般比現成購買的傢俬貴，最主要原因是用料，而且度身訂造更切合客觀環境及個人需要。以主流的木傢俬為例，夾板表面的飾面物料，離不開實木皮、焗油木器、防火膠板及生態板等。設計師Desmond Lee ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 家居頭條 相關文章 新樓「輕裝修」必讀 工程預算全面睇 今日 新樓「輕裝修」必讀 工程預算全面睇 【工程二】改鋪地台物料 或須鋸短大門房門 今日 【工程二】改鋪地台物料 或須鋸短大門房門 【工程四】加建儲物地台 樓底高度最少7呎半 今日 【工程四】加建儲物地台 樓底高度最少7呎半 【工程五】加建閣樓連樓梯 取決於環境因素 今日 【工程五】加建閣樓連樓梯 取決於環境因素 【工程六】油牆或貼牆紙 黑板漆磁石板最熱門 今日 【工程六】油牆或貼牆紙 黑板漆磁石板最熱門 你可能感興趣 新樓「輕裝修」必讀 工程預算全面睇 今日 01:00 新樓「輕裝修」必讀 工程預算全面睇 【工程二】改鋪地台物料 或須鋸短大門房門 今日 01:00 【工程二】改鋪地台物料 或須鋸短大門房門 【工程四】加建儲物地台 樓底高度最少7呎半 今日 01:00 【工程四】加建儲物地台 樓底高度最少7呎半 最新專欄文章 更多 新樓「輕裝修」必讀 工程預算全面睇 今日 新樓「輕裝修」必讀 工程預算全面睇 裝修工程有保養 1年保養屬行規 今日 裝修工程有保養 1年保養屬行規 【工程八】新加插蘇電掣位 細單位需要30個 今日 【工程八】新加插蘇電掣位 細單位需要30個 【工程七】新造假天花或燈槽 可隱藏喉管或橫樑 今日 【工程七】新造假天花或燈槽 可隱藏喉管或橫樑 【工程六】油牆或貼牆紙 黑板漆磁石板最熱門 今日 【工程六】油牆或貼牆紙 黑板漆磁石板最熱門 裝修設計 家具 嘉匯 建材 天氣