【工程四】加建儲物地台 樓底高度最少7呎半

顧名思義，儲物地台就是利用地台儲物增值空間。設計師Desmond Lee笑言，單位的樓底高度要求為7呎半，樓底過矮的單位絕不適合加建儲物地台，以免產生壓迫感。儲物地台以每級計算，每級高度介乎8吋至12

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