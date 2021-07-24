【工程五】加建閣樓連樓梯 取決於環境因素 置業家居 2021/07/24 分享： 「由70呎睡房改建而成的閣樓，最上層是工作區、中層是收藏區、最下層是一組巨型櫃桶，可放置4x6呎床褥（厚度最多6吋）。」設計總監Isaac Lai分享，單位的樓底高度接近10呎，才可訂造這組多功能閣樓 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 家居頭條 相關文章 新樓「輕裝修」必讀 工程預算全面睇 今日 新樓「輕裝修」必讀 工程預算全面睇 【工程二】改鋪地台物料 或須鋸短大門房門 今日 【工程二】改鋪地台物料 或須鋸短大門房門 【工程三】現場訂造傢俬 生態板標榜零甲醛 今日 【工程三】現場訂造傢俬 生態板標榜零甲醛 【工程四】加建儲物地台 樓底高度最少7呎半 今日 【工程四】加建儲物地台 樓底高度最少7呎半 【工程六】油牆或貼牆紙 黑板漆磁石板最熱門 今日 【工程六】油牆或貼牆紙 黑板漆磁石板最熱門 你可能感興趣 新樓「輕裝修」必讀 工程預算全面睇 今日 01:00 新樓「輕裝修」必讀 工程預算全面睇 【工程二】改鋪地台物料 或須鋸短大門房門 今日 01:00 【工程二】改鋪地台物料 或須鋸短大門房門 【工程三】現場訂造傢俬 生態板標榜零甲醛 今日 01:00 【工程三】現場訂造傢俬 生態板標榜零甲醛 最新專欄文章 更多 新樓「輕裝修」必讀 工程預算全面睇 今日 新樓「輕裝修」必讀 工程預算全面睇 裝修工程有保養 1年保養屬行規 今日 裝修工程有保養 1年保養屬行規 【工程八】新加插蘇電掣位 細單位需要30個 今日 【工程八】新加插蘇電掣位 細單位需要30個 【工程七】新造假天花或燈槽 可隱藏喉管或橫樑 今日 【工程七】新造假天花或燈槽 可隱藏喉管或橫樑 【工程六】油牆或貼牆紙 黑板漆磁石板最熱門 今日 【工程六】油牆或貼牆紙 黑板漆磁石板最熱門 裝修設計 家具 嘉匯 建材