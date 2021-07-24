【工程五】加建閣樓連樓梯 取決於環境因素

「由70呎睡房改建而成的閣樓，最上層是工作區、中層是收藏區、最下層是一組巨型櫃桶，可放置4x6呎床褥（厚度最多6吋）。」設計總監Isaac Lai分享，單位的樓底高度接近10呎，才可訂造這組多功能閣樓

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