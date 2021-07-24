【工程六】油牆或貼牆紙 黑板漆磁石板最熱門

家居設計中，總有一幅焦點牆或特色牆。當中，牆身裝飾仍以乳膠漆及牆紙裝飾較為主流。近年大受歡迎的黑板漆磁石板，同時結合寫字、繪畫及磁吸功能，常見於廳區、走廊及廚房。設計師Desmond Lee指出，以

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