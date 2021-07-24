【工程六】油牆或貼牆紙 黑板漆磁石板最熱門 置業家居 2021/07/24 分享： 家居設計中，總有一幅焦點牆或特色牆。當中，牆身裝飾仍以乳膠漆及牆紙裝飾較為主流。近年大受歡迎的黑板漆磁石板，同時結合寫字、繪畫及磁吸功能，常見於廳區、走廊及廚房。設計師Desmond Lee指出，以 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 家居頭條 相關文章 新樓「輕裝修」必讀 工程預算全面睇 今日 新樓「輕裝修」必讀 工程預算全面睇 【工程二】改鋪地台物料 或須鋸短大門房門 今日 【工程二】改鋪地台物料 或須鋸短大門房門 【工程三】現場訂造傢俬 生態板標榜零甲醛 今日 【工程三】現場訂造傢俬 生態板標榜零甲醛 【工程四】加建儲物地台 樓底高度最少7呎半 今日 【工程四】加建儲物地台 樓底高度最少7呎半 【工程五】加建閣樓連樓梯 取決於環境因素 今日 【工程五】加建閣樓連樓梯 取決於環境因素 你可能感興趣 新樓「輕裝修」必讀 工程預算全面睇 今日 01:00 新樓「輕裝修」必讀 工程預算全面睇 【工程二】改鋪地台物料 或須鋸短大門房門 今日 01:00 【工程二】改鋪地台物料 或須鋸短大門房門 【工程三】現場訂造傢俬 生態板標榜零甲醛 今日 01:00 【工程三】現場訂造傢俬 生態板標榜零甲醛 最新專欄文章 更多 新樓「輕裝修」必讀 工程預算全面睇 今日 新樓「輕裝修」必讀 工程預算全面睇 裝修工程有保養 1年保養屬行規 今日 裝修工程有保養 1年保養屬行規 【工程八】新加插蘇電掣位 細單位需要30個 今日 【工程八】新加插蘇電掣位 細單位需要30個 【工程七】新造假天花或燈槽 可隱藏喉管或橫樑 今日 【工程七】新造假天花或燈槽 可隱藏喉管或橫樑 【工程五】加建閣樓連樓梯 取決於環境因素 今日 【工程五】加建閣樓連樓梯 取決於環境因素 裝修設計 家具 嘉匯 建材