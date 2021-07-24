【工程七】新造假天花或燈槽 可隱藏喉管或橫樑

天花位置出現外露喉管或橫樑的話，主流選擇是新造假天花及燈槽裝飾。試想想，當居室加設燈槽效果，或者新造了如星空般的假天花後，設計感、層次感與燈光效果，也會同步提升，令整體更有氣氛、更立體更豐富。設計師

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