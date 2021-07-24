【工程八】新加插蘇電掣位 細單位需要30個

每個居室也有一定數量的電掣位、插蘇位及燈掣位。筆者朋友住在394呎居屋，由於地方狹小，加上個人不太喜歡使用電拖板，所以全屋安裝了接近100個插蘇及電掣位，令人驚訝。設計師Desmond Lee表示，以

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