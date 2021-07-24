裝修工程有保養 1年保養屬行規

【設計醒醒你】一般不涉及廚廁改動的「輕裝修」，施工期約60天，皆因訂造傢俬的生產期接近35天。工程完成後，一般裝修及設計公司也可提供1年保養。期間，如客人發現任何涉及物料質量及手工的問題，也可向所屬工

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