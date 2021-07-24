新樓「輕裝修」必讀 工程預算全面睇 置業家居 2021/07/24 分享： 新樓或半新樓也流行「輕裝修」，或可說是輕量版家居裝修，一般不涉及廚廁改動。以300呎單位為例，工程費一般在$20萬以下。本刊特別揀選了8個熱門的工程範疇，由專家分享工程細節、選材及預算等，讓小業主們好 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 家居頭條 相關文章 【工程二】改鋪地台物料 或須鋸短大門房門 今日 【工程二】改鋪地台物料 或須鋸短大門房門 【工程三】現場訂造傢俬 生態板標榜零甲醛 今日 【工程三】現場訂造傢俬 生態板標榜零甲醛 【工程四】加建儲物地台 樓底高度最少7呎半 今日 【工程四】加建儲物地台 樓底高度最少7呎半 【工程五】加建閣樓連樓梯 取決於環境因素 今日 【工程五】加建閣樓連樓梯 取決於環境因素 【工程六】油牆或貼牆紙 黑板漆磁石板最熱門 今日 【工程六】油牆或貼牆紙 黑板漆磁石板最熱門 你可能感興趣 【工程二】改鋪地台物料 或須鋸短大門房門 今日 01:00 【工程二】改鋪地台物料 或須鋸短大門房門 【工程三】現場訂造傢俬 生態板標榜零甲醛 今日 01:00 【工程三】現場訂造傢俬 生態板標榜零甲醛 【工程四】加建儲物地台 樓底高度最少7呎半 今日 01:00 【工程四】加建儲物地台 樓底高度最少7呎半 最新專欄文章 更多 裝修工程有保養 1年保養屬行規 今日 裝修工程有保養 1年保養屬行規 【工程八】新加插蘇電掣位 細單位需要30個 今日 【工程八】新加插蘇電掣位 細單位需要30個 【工程七】新造假天花或燈槽 可隱藏喉管或橫樑 今日 【工程七】新造假天花或燈槽 可隱藏喉管或橫樑 【工程六】油牆或貼牆紙 黑板漆磁石板最熱門 今日 【工程六】油牆或貼牆紙 黑板漆磁石板最熱門 【工程五】加建閣樓連樓梯 取決於環境因素 今日 【工程五】加建閣樓連樓梯 取決於環境因素 裝修設計 家具 嘉匯 建材