新樓「輕裝修」必讀 工程預算全面睇

新樓或半新樓也流行「輕裝修」，或可說是輕量版家居裝修，一般不涉及廚廁改動。以300呎單位為例，工程費一般在$20萬以下。本刊特別揀選了8個熱門的工程範疇，由專家分享工程細節、選材及預算等，讓小業主們好

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