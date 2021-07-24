IKEA推「天天低價體驗車」 快閃全港18區 置業家居 2021/07/24 分享： 相信IKEA是不少人購買傢俬必到的地方，但可能很多人都忽視了IKEA的一些實用又便宜的家居用品，甚至乎可以以一杯咖啡的價錢買到數件家品。IKEA一直以「低價創造無價好生活」為理念，務求以相宜價格滿足顧 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 家居新知 最新專欄文章 更多 TGC粉色系嵌入式平面爐 打造夏日繽紛廚房 今日 TGC粉色系嵌入式平面爐 打造夏日繽紛廚房 Smartech「Smart Taste」迷你USB食物料理機連廚房磅 2021/07/03 Smartech「Smart Taste」迷你USB食物料理機連廚房磅 Francfranc夏日購物祭 療癒餐具為家居增加儀式感 2021/07/03 Francfranc夏日購物祭 療癒餐具為家居增加儀式感 精裝小冊子 為「恆大‧珺瓏灣」業主度身打造 2021/06/19 精裝小冊子 為「恆大‧珺瓏灣」業主度身打造 詹SIR新作免費下載 驗牆紙飾牆有竅門 2021/06/19 詹SIR新作免費下載 驗牆紙飾牆有竅門 家電 消費資訊 IKEA 天氣