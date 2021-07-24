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IKEA推「天天低價體驗車」 快閃全港18區

置業家居 2021/07/24

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相信IKEA是不少人購買傢俬必到的地方，但可能很多人都忽視了IKEA的一些實用又便宜的家居用品，甚至乎可以以一杯咖啡的價錢買到數件家品。IKEA一直以「低價創造無價好生活」為理念，務求以相宜價格滿足顧

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欄名 : 家居新知

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