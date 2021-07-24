TGC粉色系嵌入式平面爐 打造夏日繽紛廚房

廚房是不少女士獨佔的私人戰場，色彩豐富的廚具可以令單調的煮食過程添加活力及視角享受。現時各品牌都有很多美觀的廚具，如飯煲、碗碟、刀具等，但其實爐具才是每次煮食的必需品，不想入廚時總是對着黑沉沉的爐頭？

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