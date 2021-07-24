【牆身篇】敲牆聽聲靠細心 空鼓範圍大於1呎不合格 置業家居 2021/07/24 分享： 如何檢查牆身及天花的空鼓批盪？「進入單位時，牆身不平滑或污穢等只是小問題。」詹sir表示，最重要是檢查牆身（及天花）有沒有空鼓情況。事實上，行內有一套空鼓範圍的驗收標準，以英尺計算是1呎x1呎，相等於 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 1分鐘教室 相關文章 詹sir教驗窗驗牆身 無懼雨季批盪剝落 今日 詹sir教驗窗驗牆身 無懼雨季批盪剝落 你可能感興趣 詹sir教驗窗驗牆身 無懼雨季批盪剝落 今日 01:00 詹sir教驗窗驗牆身 無懼雨季批盪剝落 最新專欄文章 更多 詹sir教驗窗驗牆身 無懼雨季批盪剝落 今日 詹sir教驗窗驗牆身 無懼雨季批盪剝落 詹sir教驗露台及雲石 圍欄穩妥最重要 2021/06/26 詹sir教驗露台及雲石 圍欄穩妥最重要 【雲石篇】不宜亂敲免受損 微小罅位可滲水 2021/06/26 【雲石篇】不宜亂敲免受損 微小罅位可滲水 實用裝修貼士 與設計師充分溝通 達致最佳效果 2021/05/15 實用裝修貼士 與設計師充分溝通 達致最佳效果 詹sir教驗廚櫃爐具 駁口位易滲漏 2021/05/08 詹sir教驗廚櫃爐具 駁口位易滲漏 驗樓 家居 詹濟南 發展商