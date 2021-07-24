【牆身篇】敲牆聽聲靠細心 空鼓範圍大於1呎不合格

如何檢查牆身及天花的空鼓批盪？「進入單位時，牆身不平滑或污穢等只是小問題。」詹sir表示，最重要是檢查牆身（及天花）有沒有空鼓情況。事實上，行內有一套空鼓範圍的驗收標準，以英尺計算是1呎x1呎，相等於

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