  • 30°C
香港時間 : 2021724日 (六) 02:44
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

詹sir教驗窗驗牆身 無懼雨季批盪剝落

置業家居 2021/07/24

分享：

窗漏水的確手尾長，當中5大漏水源頭，大家未必知道！最後一期詹sir主持的《1分鐘教室》，教你如何驗窗驗牆身。以窗漏水為例，原來石屎與窗框夾口位最難檢查。另外，如何靠敲牆聽聲分辨牆身批盪是否合格，詹

...

欄名 : 1分鐘教室

相關文章

【牆身篇】敲牆聽聲靠細心 空鼓範圍大於1呎不合格
今日
【牆身篇】敲牆聽聲靠細心 空鼓範圍大於1呎不合格

你可能感興趣

【牆身篇】敲牆聽聲靠細心 空鼓範圍大於1呎不合格
今日 01:00
【牆身篇】敲牆聽聲靠細心 空鼓範圍大於1呎不合格

最新專欄文章 更多

【牆身篇】敲牆聽聲靠細心 空鼓範圍大於1呎不合格
今日
【牆身篇】敲牆聽聲靠細心 空鼓範圍大於1呎不合格
詹sir教驗露台及雲石 圍欄穩妥最重要
2021/06/26
詹sir教驗露台及雲石 圍欄穩妥最重要
【雲石篇】不宜亂敲免受損 微小罅位可滲水
2021/06/26
【雲石篇】不宜亂敲免受損 微小罅位可滲水
實用裝修貼士 與設計師充分溝通 達致最佳效果
2021/05/15
實用裝修貼士 與設計師充分溝通 達致最佳效果
詹sir教驗廚櫃爐具 駁口位易滲漏
2021/05/08
詹sir教驗廚櫃爐具 駁口位易滲漏
驗樓 家居 詹濟南 發展商

上一篇文章

意大利Falper 浴缸結合家具

下一篇文章

【牆身篇】敲牆聽聲靠細心 空鼓範圍大於1呎不合格
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？