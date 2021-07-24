詹sir教驗窗驗牆身 無懼雨季批盪剝落 置業家居 2021/07/24 分享： 窗漏水的確手尾長，當中5大漏水源頭，大家未必知道！最後一期詹sir主持的《1分鐘教室》，教你如何驗窗驗牆身。以窗漏水為例，原來石屎與窗框夾口位最難檢查。另外，如何靠敲牆聽聲分辨牆身批盪是否合格，詹 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 1分鐘教室 相關文章 【牆身篇】敲牆聽聲靠細心 空鼓範圍大於1呎不合格 今日 【牆身篇】敲牆聽聲靠細心 空鼓範圍大於1呎不合格 你可能感興趣 【牆身篇】敲牆聽聲靠細心 空鼓範圍大於1呎不合格 今日 01:00 【牆身篇】敲牆聽聲靠細心 空鼓範圍大於1呎不合格 最新專欄文章 更多 【牆身篇】敲牆聽聲靠細心 空鼓範圍大於1呎不合格 今日 【牆身篇】敲牆聽聲靠細心 空鼓範圍大於1呎不合格 詹sir教驗露台及雲石 圍欄穩妥最重要 2021/06/26 詹sir教驗露台及雲石 圍欄穩妥最重要 【雲石篇】不宜亂敲免受損 微小罅位可滲水 2021/06/26 【雲石篇】不宜亂敲免受損 微小罅位可滲水 實用裝修貼士 與設計師充分溝通 達致最佳效果 2021/05/15 實用裝修貼士 與設計師充分溝通 達致最佳效果 詹sir教驗廚櫃爐具 駁口位易滲漏 2021/05/08 詹sir教驗廚櫃爐具 駁口位易滲漏 驗樓 家居 詹濟南 發展商