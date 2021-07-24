詹sir教驗窗驗牆身 無懼雨季批盪剝落

窗漏水的確手尾長，當中5大漏水源頭，大家未必知道！最後一期詹sir主持的《1分鐘教室》，教你如何驗窗驗牆身。以窗漏水為例，原來石屎與窗框夾口位最難檢查。另外，如何靠敲牆聽聲分辨牆身批盪是否合格，詹

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