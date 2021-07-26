內地流量明星吳亦凡（已入加拿大籍）被「前女友」微博爆料，涉嫌借提供娛樂圈工作機會、面試酒局等，對多個女性灌醉後迷姦、誘姦，當中甚至可能包括未成年少女，是極嚴重刑事指控。這次可真是炸爆整個中國社交媒體和娛樂圈。

一為吳亦凡算是近年頂流明星，而且內容足夠狗血（誇張、荒謬），後續討論涉及社交媒體輿論權力、新的藝人經濟結構、粉絲圈規則、名牌子贊助藝人策略等，簡直可當成教科書級別案例。

在此不討論真相（可能進入司法程序待查證了），只說幾個重要的現象轉變需加留意。首先，藝人方暫時最大的經濟損失，來自各種品牌代言，保守估計，每個千萬級別一年的代言費，沒有了十五個，單就代言損失起碼過億元人民幣，還不包括其他演出機會喊停。這可算為品牌近年過分依賴流量明星去宣傳這一招敲下警鐘，因為在這個隨時都有地雷的時代，藝人稍有新聞，都肯定惹來公關危機。

但這流量明星的風潮，又是誰助長的？現在都充斥着這一批年輕藝人，沒有甚麼真拿得出手的影視作品，但收着天價的代言費、出台費和演出費，就因為他們的數據好看。

但另一方面，從輿論公審角度，這種公開網絡單方指控，又包含一種未查證先審判的危機。起碼照現在發展，吳亦凡是近乎無法翻身了，但從嚴肅的角度，「罪證」還未被正式證實，網民的力量在娛樂圈是非中，發揮着決定性影響力。同一時間，當官方社媒都出來批評不良藝人，可知道現在對文娛的監管是無孔不入，每個明星想生存，都得成為循規蹈矩的乖乖偶像。肯定不是說認同上述當事人如有的過錯及犯罪，但搖滾明星式的放任，在這裏不會發生。