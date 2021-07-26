近日，挪威的官方單位「兒童與家庭事務部」，動議修訂一項二○○九年的《市場營銷法》，限制廣告人像改圖，規定名人或KOL，但凡在社交平台上，發布任何收受利益廣告帖文時，如有「P圖」（即調整照片中的外觀），包括美化皮膚、瘦臉瘦身、豐唇、縮窄腰部、放大雙眼、增加腹肌等行為，就必須標明，否則就會被視為違法。挪威議會剛剛在六月以七十五比十五大比數通過這項動議，成為全世界首個立法強制KOL在P圖時必須注明的國家，違法會處以罰錢或監禁刑罰。

這個立法除了杜絕貨不對辦的外表與身材、宣揚誇張失實的營銷手法外，更是針對社交媒體對青少年造成的不良影響而制定。現時，「身體壓力」（Kroppspress）一詞在挪威很流行，有當地研究指出，虛假照片加劇年輕人的自卑感，對自己身材不滿意。受訪者中，有超過一半的中四女學生表示，於公共場所或社交媒體飽受壓力，而患上厭食症的女性比例也激增，有些亦患上軀體變形障礙（Body Dysmorphic Disorder），患者會過度關注自己的體像，對自身體貌進行誇張臆想，偏執於一個或數個很小的或根本不存在的「瑕疵」。

看多了別人的P圖照，會令自己產生自卑感，那自己把Selfie照P圖又如何？澳洲的Flinders University心理學專家，在二○二○年《Body Image》期刊指出，女性花在修圖的時間愈長，情緒和自我形象就愈低落。把相片微調，如加強光度或添加濾鏡，是錦上添花，但若P到樣和身形都是另一個人，其實呃到人呃唔到自己；即使呃到人也是一時，但暗啞底必然自己知自己事。學黃子華話齋：「你落咗粧，我仲認得你，就叫做化粧；你落咗粧，我唔認得你，嗰啲叫做喬裝。」我引伸解讀，我睇完張相，再望望真身，無太大差異嘅話，就叫做美容；我睇完張相，但望極真身都完全認唔到嘅話，嗰啲就叫做易容呀！