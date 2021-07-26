君悅酒店3款月餅 早鳥優惠低至85折 副刊版 2021/07/26 分享： 雖然中秋節仍然未到，但大家不妨提早作好準備。今年，香港君悅酒店推出3款精美月餅禮盒，包括歡悅、喜悅及港灣壹號月餅精品禮盒，現在於網上商店預訂，提早買更可享低至85折優惠。 1. 港灣壹號月餅精品禮盒（早 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 名館推出90分鐘點心放題 歎新派點心每位$138起 今日 名館推出90分鐘點心放題 歎新派點心每位$138起 君蘭餅店 × 好立克推出 3 款港式口味甜品麵包 2021/07/24 君蘭餅店 × 好立克推出 3 款港式口味甜品麵包 SAKImoto Bakery嵜本 X Hello Kitty期間限定草莓牛奶味 Shokupan 及果醬 2021/07/24 SAKImoto Bakery嵜本 X Hello Kitty期間限定草莓牛奶味 Shokupan 及果醬 SEVVA推出 童心童趣親子下午茶 2021/07/23 SEVVA推出 童心童趣親子下午茶 Pier 1929仲夏下午茶 設3個時段無限任食 2021/07/23 Pier 1929仲夏下午茶 設3個時段無限任食 香港 商業 酒店 設計 法國 魚 蛋 朱古力 時尚 薑