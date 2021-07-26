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君悅酒店3款月餅 早鳥優惠低至85折

副刊版 2021/07/26

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雖然中秋節仍然未到，但大家不妨提早作好準備。今年，香港君悅酒店推出3款精美月餅禮盒，包括歡悅、喜悅及港灣壹號月餅精品禮盒，現在於網上商店預訂，提早買更可享低至85折優惠。

1. 港灣壹號月餅精品禮盒（早

...

欄名 : 新鮮熱辣

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