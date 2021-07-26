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名館推出90分鐘點心放題 歎新派點心每位$138起

副刊版 2021/07/26

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疫情雖然持續，但仍然無阻一眾老饕外出與友人聚餐，而點心一向是廣東人的最愛，主打新派Fusion中菜的名館由即日起就推出午市及晚市點心放題，於網上預訂更可享高達49折。

名館推出全新晚市點心放題優惠，由即

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欄名 : 新鮮熱辣

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