名館推出90分鐘點心放題 歎新派點心每位$138起 副刊版 2021/07/26 分享： 疫情雖然持續，但仍然無阻一眾老饕外出與友人聚餐，而點心一向是廣東人的最愛，主打新派Fusion中菜的名館由即日起就推出午市及晚市點心放題，於網上預訂更可享高達49折。 名館推出全新晚市點心放題優惠，由即 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 君悅酒店3款月餅 早鳥優惠低至85折 今日 君悅酒店3款月餅 早鳥優惠低至85折 君蘭餅店 × 好立克推出 3 款港式口味甜品麵包 2021/07/24 君蘭餅店 × 好立克推出 3 款港式口味甜品麵包 SAKImoto Bakery嵜本 X Hello Kitty期間限定草莓牛奶味 Shokupan 及果醬 2021/07/24 SAKImoto Bakery嵜本 X Hello Kitty期間限定草莓牛奶味 Shokupan 及果醬 SEVVA推出 童心童趣親子下午茶 2021/07/23 SEVVA推出 童心童趣親子下午茶 Pier 1929仲夏下午茶 設3個時段無限任食 2021/07/23 Pier 1929仲夏下午茶 設3個時段無限任食 疫情 中菜 飲品 點心 酒樓 菠蘿 Fusion 放題