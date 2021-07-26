網上買毒品輕易 借助大數據抗毒

本港禁毒處數字顯示，青少年吸食大麻與氯胺酮等毒品情況加劇，值得警惕。疫下毒品氾濫有多重原因，青少年更可輕易從網上購買毒品，外地陸續有研究利用科技引導人們向善。

青年涉毒被捕人數 增逾5成

藥物濫用資料中央檔案室數字顯示，今年首季整體吸毒人數較去年同期下跌11%，惟21歲以下吸毒人數卻上升47%，學生佔比更從25.5%上升至45%。大麻是21歲以下青少年最常吸食的毒品，人數較去年同期上升58%，青少年吸食氯胺酮人數更激增94%。

青少年因涉及毒品罪行被捕的人數則由去年同期97人，增逾5成至147人。禁毒處表示，會加強在學校的抗毒預防教育及宣傳工作，亦強調年輕並非有效減刑理由，年輕人不應以身試法。

聯合國毒品和犯罪問題辦公室去年曾表示，疫情會加劇販毒活動，主因經濟衰退與失業等緣故，導致人們以販毒謀生，疫情更促使毒販尋找新的販毒渠道，例如透過暗網及郵寄包裹。此外，部分國家與地區將大麻合法化，容易令青少年有錯覺，以為大麻無害。

疫下毒品氾濫 社交平台成渠道

青少年時下長時間在家中使用社交媒體，要在網上接觸或購買毒品易如反掌。本港去年有政黨放蛇在匿名交友程式上接觸毒販，在十幾分鐘便可達成交易，相約會面吸食乃至送到指定地點，毒販亦會專門向失戀、失眠者兜售，宣稱可用以放鬆情緒。

社媒藉AI 篩查帖文標籤

社交平台變成販毒渠道，後果不堪設想。Facebook、Instagram與Twitter皆嘗試使用人工智能（AI）技術篩查帖文與標籤，精準找出與毒品兜售有關的內容，並將內容封鎖。美國國立衞生研究院（National Institute of Health，簡稱NIH）亦斥資多達1,100萬美元（約8,580萬港元），進行長達3年的研究，了解如何使用社媒抗毒。

本港民間已有類似做法，香港青年協會青年違法防治中心去年推行的「Project RADAR II--隱蔽吸毒及干犯毒品罪行輔導計劃」，便是本地首個分析毒品相關帖文的項目，利用AI與大數據分析社交媒體用戶對毒品的想法與吸食原因，期望制定相應抗毒教育策略。

青少年吸毒有眾多原因，社媒因素更可令問題複雜化，當局需要正視網上平台的影響，利用社媒引導年輕人對毒品抱有正確認知與意識。

▲ 本港禁毒處數字顯示，青少年吸食大麻與氯胺酮等毒品情況加劇，當局需要正視網上平台的影響，利用社媒引導年輕人對毒品抱有正確認知與意識。（資料圖片）