消除「隱藏仇恨歧視」 非靠執法須改文化

香港言語治療師總工會3本針對兒童的繪本，被控串謀刊印、發布、分發、展示及/或複製煽動刊物罪，有評論認為暗喻漫畫能助人思考，質疑當局視之為散播仇恨云云。

《紐時》去年起 停登政治漫畫

政治漫畫或繪本從來都極具爭議，例如《紐約時報》便因為反猶太主義爭議，宣布由去年7月開始，再不刊登政治漫畫。不少人相信此乃高層怕惹麻煩而退縮的決定，固然《紐時》總找到堂而皇之的藉口：時事評論要表達出更細緻、複雜、多元的觀點。

換另一角度看，常言道：「一張圖勝過千言萬語」（A picture is worth a thousand words），那一本用數十張圖去散播仇恨的繪本，其負面影響便猶如一篇數十萬字的煽動性文章--加上對象是幼童，想到大量仇恨信息從小就灌輸到未成年人的腦袋，實教人心寒。

以說笑掩飾偏見 深化歧視仇恨

事實上，學界有大量關於隱藏仇恨或以暗喻來深化社會結構性歧視的研究，涉及種族、性別、性取向等課題，有專家稱這種策略為「軟性歧視」（soft discrimination），意指透過各種看似漫不經心的手段，鞏固社會大眾對某些群體的固有觀念。其中常見用來深化歧視和仇恨的第一式，就是透過以說笑來掩飾偏見，然後當周邊的人都跟着笑或覺得有趣時，實際上已經令歧視想法在群眾心裏植根，長遠有機會發展成更深層的仇恨心理。

留意這招陰險之處，在於一旦有人指出這種歧視笑話之不是，煽動者往往會以自己只是「說笑罷了」來逃避責任，更會輕描淡寫地「勸告」大家不用太過緊張。

另一常見的軟性歧視手段，乃近年西方輿論乃至社會學研究的焦點：microaggression，中文姑且可譯作「微侵犯」，主要指歧視觀念以理所當然的方式，在日常生活中呈現，以貶低或侮辱被邊緣化族群之尊嚴。這種歧視於概念層面屬於結構性，因為大部分人可能根本沒有意識到自己說話的方式，其實已經冒犯了對方。

讚華裔生數學好 也屬「微侵犯」

例如，美國不少院校數年前便開始向教職員發出指引，提醒他們不要隨便提出牽涉種族或性別的意見和問題、甚至讚美--例如向華裔學生說：「你數學的成績應該一向也很好罷」，便屬於違規，因為那是純粹根據種族所提出的假設（華裔人士的數學水平一定好）。

值得留意的是，「微侵犯」不單涵蓋透過語言攻擊的層次，亦同時包含日常生活中的種種細微行為，乃至無意識的許多習慣。最普遍的例子是，不少聲稱支持平權的男性，他們在開會時打斷女同事發言的頻密程度，遠較打斷男同事為高，間接反映了內心並不太尊重女性；在種族歧視以至仇視方面，一個由普林斯頓大學進行的著名職場研究發現，白種人作為面試官，面對有色人種時往往會坐得更遠，而眼神交流和肢體語言的互動亦較少。

增「情緒創傷預警」 提示風險

針對上述現象，很多大學和企業由上世紀80年代開始修訂其人力資源管理的內部指引，包括規定面試時限，及確保一定數量或比例的有色人種有面試機會。

西方社會關於微侵犯的討論，同時帶出部分大學近年要求導師為學生提供「情緒創傷預警」（trigger warning）的新指引。特別是2015年的「#metoo」社會運動後，有女學生認為，如課堂內容有機會觸發曾被性侵犯者產生強烈情緒反應，授課前應先提示學生有關風險（像電影播放前的警告），老師亦應審視是否必須提及這類內容。

加入這項新要求，自然令教授們感到為難和困惑，例如教刑事法律，便一定會提及性侵犯的條文和案例；也有大學校長表示，既然專上學府高舉學術和言論自由，那規定老師提供情緒創傷預警，便限制了教授方式，也就從原則上與學術理念相違背。

然而，實情是去年「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）社會運動後，有更多聲音表示，教授關於奴隸歷史的內容時，社會整體（尤其英美學府，但亦泛指傳媒業）必須更謹慎處理。至目前為止的結果，是引發出「取消文化」（cancel culture），令很多被視為具冒犯意味的電影和書籍（包括著名繪本Dr. Seuss系列）遭抵制而被迫下架。

右翼勢力擴張 軟性歧視恐惡化

就全球趨勢而言，現時大部分國家認為，軟性歧視問題在今天右翼勢力日益擴張下，只會愈來愈嚴重。專家一般認為，軟性歧視現階段屬於道德問題，故難以法律處理，更務實的做法應該是從機構層面出發，推動企業訂定行業指引，以減低職場的歧視情況。

香港的情況則比較特殊，隱藏仇恨與歧視暫時相對較少涉及種族和性別問題，而社會亦聚焦於「煽動對政權的仇恨」這點。從解困角度，新聞媒體可以參考情緒創傷預警的做法，在報道有關以上煽動仇恨的繪本，或之前提過的「7.1襲警再自殺」案時，亦可以加入trigger warning，提醒受眾相關新聞內容涉及煽動仇恨或歌頌恐襲等不良信息，鼓勵家長陪同未成年人一同觀看。另一方面，政府官員及學界領袖必須多留意輿論對國家的「微侵犯」行為，盡早指出問題所在，除了以正視聽，也是國民教育的一部分。

▲ 警方指香港言語治療師總工會3本兒童繪本涉嫌美化暴行煽動仇恨，常言道：「一張圖勝過千言萬語」，將大量仇恨信息灌輸到未成年人的腦袋，實教人心寒。（資料圖片）