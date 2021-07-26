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灣區交通規劃機遇 連結東西兩翼

地產版 2021/07/26

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隨着《廣東省國土規劃2020-2030》出台，大灣區內各大基建項目為構建「12312」的交通圈已逐漸展開。「12312」交通圈中，1是指粵港澳大灣區，汕潮揭都市圈和湛茂都市圈內部的一小時交通圈；2是指

...

撰文 : 陳曼藝 仲量聯行大灣區業務拓展總監

欄名 : 專家論市

報道系列 : 置業大灣區

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