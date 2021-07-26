灣區交通規劃機遇 連結東西兩翼 地產版 2021/07/26 分享： 隨着《廣東省國土規劃2020-2030》出台，大灣區內各大基建項目為構建「12312」的交通圈已逐漸展開。「12312」交通圈中，1是指粵港澳大灣區，汕潮揭都市圈和湛茂都市圈內部的一小時交通圈；2是指 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 陳曼藝 仲量聯行大灣區業務拓展總監 欄名 : 專家論市 報道系列 : 置業大灣區 相關文章 中央遏樓市 大灣區短期量跌價穩 今日 中央遏樓市 大灣區短期量跌價穩 倡通關後入市 不宜隔山買牛 今日 倡通關後入市 不宜隔山買牛 你可能感興趣 中央遏樓市 大灣區短期量跌價穩 今日 01:00 中央遏樓市 大灣區短期量跌價穩 倡通關後入市 不宜隔山買牛 今日 01:00 倡通關後入市 不宜隔山買牛 最新專欄文章 更多 劏房是港房策必然產物 今日 劏房是港房策必然產物 移民可能錯失 港更璀璨時機 2021/07/23 移民可能錯失 港更璀璨時機 當局者迷 聽不到的忠告 2021/07/22 當局者迷 聽不到的忠告 如何告別劏房籠屋 2021/07/21 如何告別劏房籠屋 告別劏房籠屋 特首未來任務？ 2021/07/20 告別劏房籠屋 特首未來任務？ 經濟 大灣區 交通 深圳 廣東省 仲量聯行