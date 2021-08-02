機構投資者行使「積極擁有權」（Active Ownership）  推動企業提升ESG表現 

近年投資者開始明白，若忽視「環境、社會和企業管治」（ESG）相關風險，可能對金融產品及資產價值造成不利影響，因此資產管理機構致力將ESG議題納入投資流程。然而，要就此3大元素展開研究，其實是一個相當複雜的過程，除了需要收集及分析大量ESG相關資料及數據外，機構投資者還要主動履行「積極擁有權」（Active Ownership），以實際行動推動企業朝正確方向發展。

資產管理人身為投資者及客戶資產的管理者，肩負重要的責任，故積極參與ESG乃事在必行。「積極擁有權」讓機構投資者藉着親身參與，更理解企業的ESG風險及機遇，作出更深入評估，並推動企業採取更佳的實踐。

制訂年度化計劃 關注塑膠包裝議題

以滙豐投資管理的團隊為例，他們每年都會制定年度化參與計劃，透過分析市場資訊及ESG評級，評估投資組合對不同ESG風險的權重，其中一些在全球或特定行業最受關注的相關風險，會被訂為年度重點。同時，團隊會納入客戶經理的意見，以了解客戶關注ESG議題的優次，而每當市場發生突發事件，亦會因應調整，令計劃更緊貼市場實際變化。

在去年的年度計劃中，環境範疇其中一個重點風險，是塑膠在包裝中的應用。就此議題，滙豐投資管理團隊分析在消費品行業持股量最大的12間企業，評估這些企業在多個領域的良好和不良做法，然後致函這些企業，指出它們在哪些方面做得好，又有哪些方面仍未達到最佳實踐，其後再通過與首席可持續發展官和/或包裝開發經理會面，持續跟進目標公司的進展，並分享來自業界專家及解決方案公司的建議，為行業帶來更多實際改變。

主動出擊展開對話 致力尋求雙贏方案

從以上例子可見，積極參與並非紙上談兵，須定期與企業管理層對話互動，審視其如何進行日常營運，以確保以可持續發展的方式進行管理。這在亞洲區更顯得重要，因為區內很多企業仍然處於ESG發展的初至中期階段。通過與企業雙向溝通，機構投資者可協助企業迅速發現ESG關鍵事項，並一起討論哪些項目能夠發展或改善。為了取得更實際的觀點，投資團隊在有需要時亦會訪問生產現場，並與供應商、業務夥伴甚至行內競爭對手溝通。

以全球關注的氣候變化議題為例，鑑於水泥是碳密度最高的行業之一，約佔全球二氧化碳排放量10%，而水泥本身會引起化學灼傷和刺激，粉塵亦會增加患肺癌的風險。滙豐投資管理團隊就這些環境、健康和安全問題接觸一家印度水泥企業，表達了對該公司面臨氣候變化風險的擔憂，這次主動出擊獲得該企業管理層積極回應，制訂科學化的減碳目標，將營商策略與《巴黎協定》保持一致，還承諾增加可再生能源的使用，以及加強監控粉煤灰/礦渣在生產中的使用情況等舉措。

然而，即使主動溝通提出關注，但並非每次都能得理想結果，但這反過來亦成為對企業基本因素的參考。滙豐投資管理團隊留意到一家上市的新加坡電子商務及遊戲服務商，希望藉着與該公司代表會面，提出對遊戲成癮、遊戲暴力及其人才管理方面的擔憂，並鼓勵該公司通過可持續發展報告發布更多ESG數據。但除了幾個討論要點，對方在其他方面並未作出任何承諾。往後，團隊將在例行管理會議期間繼續尋求更新他們的ESG管理和披露水平，並密切監控與該公司相關的ESG風險。

行使股東投票權 參與業界協作倡議

倘若參與行動需要「升級」，機構投資者可通過行使股東權利，向企業管理層施壓。Morrow Sodali《2021年機構投資者調查》¹ 顯示，受訪的全球40多家機構投資者強調ESG在投資與代理投票決策中的重要性日益增加，氣候變化成為促使投資者參與投票決策的首要議題。

從宏觀的角度，要回應氣候變化等重大ESG議題，投資者和企業需要共同努力，合力將排放水平降低到可持續水平。作為「氣候行動100+」（Climate Action 100+）的一分子，並擔任全球指導委員會主席，滙豐投資管理也與最大的碳排放企業進行對話，以鼓勵他們制訂碳管理框架、溫室氣體減排目標和與氣候相關的披露。

若想獲取更多有關ESG可持續投資的實踐經驗及相關投資資料，可瀏覽滙豐投資管理網站。

¹ Morrow Sodali 2021年5月

（特約）