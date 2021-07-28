倫敦Zone 1罕有新落成住宅項目   Newham's Yard South享富豪珍藏地段及完善社區配套

英國倫敦作為國際大都會，一向是不少港人選擇移民或海外置業作投資的熱門城市。當地近年樓價上升，位置優越的樓盤，更是海內外買家必爭之地。今年新落成的Newham's Yard South由英國十大著名發展商Galliard Homes打造而成，坐落城內最優越地段的Tower Bridge Road，屬近十年難得一遇的優質新盤，現在500至900呎1及2房單位售價由英鎊68萬起，可一次過滿足移民客及投資者的需求。

富豪珍藏地址 類近市內商業區及重要地標

Newham's Yard South位於倫敦市中心黃金地段Zone 1 內的151 Tower Bridge Road，與倫敦商業及旅遊地標座落同一地段，屬世界級富豪珍藏地址，住戶只要步行10分鐘即到商業區London Bridge City及City Hall。附近亦雲集世界地標，住戶只需7至10分鐘內即可步行至Tower Bridge 及The Shard飽覽倫敦美景。

▲ Newham's Yard South位於倫敦市中心黃金地段Zone 1 內的富豪珍藏地址Tower Bridge Road，位置相當優越。

四通八達 輕易穿梭市內其他地區

項目位置鄰近交通樞紐 London Bridge Station，可謂四通八達，經鐵路連接Tube 及National Rail合共 5條綫，是倫敦第四大運輸交滙處。2分鐘車程可直達金融中心City of London，及在短時間內直達倫敦各主要鐵路站，方便住戶穿梭倫敦市內其他地區。

附近知名學府林立 地區配套完善

Newham's Yard South毗鄰國際知名學府林立，包括King's College London，薈萃知識分子，富濃厚文化及學習氣息，有利家長安排子女於倫敦升學。地段聚集海外留學生及各國前來工幹人士，加上地區配套完善，有利吸納租客。

▲ Newham's Yard South毗鄰國際知名學府林立，深受家長歡迎。

作為經濟文化重鎮，倫敦市內集合市集和藝術地標，由Newham's Yard South步行1分鐘即到達藝術文化區Bermondsey Street，區內會舉辦文化社區活動，還有商店、咖啡廳、餐廳等消遺好去處。項目毗鄰還有更被譽為《世界十大必逛的生鮮市集》的Borough Market，方便住戶購買生活所需。

▲ 項目鄰近市集及消費熱點，有商店、咖啡廳、餐廳等消遺好去處。

買家購入項目可享999年土地租賃權，更可獲贈全屋傢俬，宜把握最後黃金機會，購入黃金地段。對Newham's Yard South有興趣的買家，可登記出席以下展銷會及講座，以了解更多資訊 :

【英國物業展銷會及講座】

日期：2021年7月31日 - 8月1日 (周六至日)

時間：上午11時至晚上7時

地點：香港金鐘港島香格里拉大酒店5樓泰山廳

講座時間：周六12PM / 3PM；周日2PM / 4PM

敬請預約：(+852) 6154 9817

WhatsApp預約或查詢：https://bit.ly/2UXZYi9

▲ 海外買家購入項目可享999年土地租賃權，更可獲贈全屋傢俬。

(資料由客戶提供)