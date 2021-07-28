  • 31°C
香港時間 : 2021728日 (三) 18:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

倫敦Zone 1罕有新落成住宅項目   Newham's Yard South享富豪珍藏地段及完善社區配套

特約 00:00 2021/07/28

分享：

英國倫敦作為國際大都會，一向是不少港人選擇移民或海外置業作投資的熱門城市。當地近年樓價上升，位置優越的樓盤，更是海內外買家必爭之地。今年新落成的Newham's Yard South由英國十大著名發展商Galliard Homes打造而成，坐落城內最優越地段的Tower Bridge Road，屬近十年難得一遇的優質新盤，現在500至900呎1及2房單位售價由英鎊68萬起，可一次過滿足移民客及投資者的需求。

富豪珍藏地址　類近市內商業區及重要地標  

Newham's Yard South位於倫敦市中心黃金地段Zone 1 內的151 Tower Bridge Road，與倫敦商業及旅遊地標座落同一地段，屬世界級富豪珍藏地址，住戶只要步行10分鐘即到商業區London Bridge City及City Hall。附近亦雲集世界地標，住戶只需7至10分鐘內即可步行至Tower Bridge 及The Shard飽覽倫敦美景。 

Newham's Yard South位於倫敦市中心黃金地段Zone 1 內的富豪珍藏地址Tower Bridge Road，位置相當優越。

四通八達　輕易穿梭市內其他地區 

項目位置鄰近交通樞紐 London Bridge Station，可謂四通八達，經鐵路連接Tube 及National Rail合共 5條綫，是倫敦第四大運輸交滙處。2分鐘車程可直達金融中心City of London，及在短時間內直達倫敦各主要鐵路站，方便住戶穿梭倫敦市內其他地區。

附近知名學府林立　地區配套完善

Newham's Yard South毗鄰國際知名學府林立，包括King's College London，薈萃知識分子，富濃厚文化及學習氣息，有利家長安排子女於倫敦升學。地段聚集海外留學生及各國前來工幹人士，加上地區配套完善，有利吸納租客。

Newham's Yard South毗鄰國際知名學府林立，深受家長歡迎。

作為經濟文化重鎮，倫敦市內集合市集和藝術地標，由Newham's Yard South步行1分鐘即到達藝術文化區Bermondsey Street，區內會舉辦文化社區活動，還有商店、咖啡廳、餐廳等消遺好去處。項目毗鄰還有更被譽為《世界十大必逛的生鮮市集》的Borough Market，方便住戶購買生活所需。

項目鄰近市集及消費熱點，有商店、咖啡廳、餐廳等消遺好去處。

買家購入項目可享999年土地租賃權，更可獲贈全屋傢俬，宜把握最後黃金機會，購入黃金地段。對Newham's Yard South有興趣的買家，可登記出席以下展銷會及講座，以了解更多資訊 :

【英國物業展銷會及講座】
日期：2021年7月31日 - 8月1日 (周六至日)
時間：上午11時至晚上7時
地點：香港金鐘港島香格里拉大酒店5樓泰山廳
講座時間：周六12PM / 3PM；周日2PM / 4PM
敬請預約：(+852) 6154 9817
WhatsApp預約或查詢：https://bit.ly/2UXZYi9

海外買家購入項目可享999年土地租賃權，更可獲贈全屋傢俬。

(資料由客戶提供)

上一篇文章

華懋集團與安樂工程簽署諒解備忘錄　醫療服務合作擴大優勢

下一篇文章

了解ESG相關五大產業發展　把握可持續投資領域先機
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？