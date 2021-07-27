雖然老是說奧運金牌不應該再視為一個國家的實力或尊嚴標準，可是奧運會終於啟幕，內地不少評論還是衝着金牌數目來討論。大體上，輿論對中國隊起碼能超過里約奧運只得二十六枚的成績頗有信心，至於上限，傾向是大約四十枚。

這四十枚的估算頗大膽，近一年多沒大型比賽，運動員的最新實力狀態，其實已沒很有效的評估。中國代表隊，上一屆奧運在體操項目中大失所望，一面金牌都沒有，是影響金牌量的最大原因。過了五年，這體操實力並沒有得到大信心的填補。只可說，較為穩陣的是跳水、舉重、射擊、競走等有多類型獎牌的項目。游泳方面，孫楊被禁賽，實力大打折。所以樂觀估計：跳水拿七枚、舉重拿七枚、乒乓球四枚、體操拿回兩枚、射擊三枚、羽毛球兩枚、田徑兩枚，加埋其他零碎的各項一枚半枚，共三十多四十枚差不多。

最多人留意也更有故事的乒乓球和羽毛球，日本隊今次是有備而作東，特別起用正冒起年輕一輩上場，以張本智和及伊藤美誠主打，場外場內都有看頭。

大家預期，若是中國老將馬龍決戰張本智和就妙了，一個是八八年生經驗老到，一個是○三年生初生之犢，只得十八歲（發揮不穩定但狀態好時確是一級）。更值得留意是，張本智和也有故事，父母是中國四川人，都是運動員出身，後移到日本發展（母親是鄧亞萍一代乒乓球員，後來回中國），孩子本名張智和，所以也算是華裔身份，也是日本輸入中國專才的下一代。

這從現代文明和移民全球化角度而言，當然沒甚麼大不了，但若抱狹隘的眼光來看，多多少少還是會惹來一些不必要的中日關係爭辯。女單方面，世界排名第一的中國陳夢和狀態大勇主場之利的伊藤美誠比拼，也肯定是另一焦點。