危機管理無分文化、地方、時間，必定通用的第一條定律：但凡天災人禍或令人傷感之事，切忌趁機：（一）抽水；（二）兜售；（三）講笑。犯下是但一瓣或以上，必犯眾憎，必定自製炸彈，但如此缺乏common sense和同理心，落得個關公到訪收場，與人無尤。之前，Facebook、American Apparel、Gap等等，都犯過此等低層次錯誤。

上星期，中國河南省遭遇特大暴雨，死傷逾數十人，亦有人失蹤，鄭州地鐵有數百乘客被困，幾乎被淹沒，搶救和失救的畫面，在社交網絡都可看到，內地公眾情緒瀰漫哀愁，但人類的錯誤總是不斷重複。

在鄭州陷入暴雨困境之時，專門提供個人和企業出租車服務的「享道出行鄭州」在其公眾號發表了鄭州啟動一級紅色暴雨預警，帖文這樣寫：「暴雨警告：我有點大，請你們忍一下！」隨後引發了公眾洪水式的怒吼，因為用上了近日在網絡廣受內地網民熱議、牽涉到「大、小」字眼的吳亦凡性醜聞之聯想（網上流傳吳亦凡愛對女性自誇性能力的新聞）。

際此災難時刻，如此把玩文字，遭到劣評是預計之事，皆因：一、但凡天災人禍，用開玩笑／調侃／輕佻之口脗去回應，必引起公憤；二、吳亦凡本人都因性醜聞而搞到周身蟻，引用疑似他的說話，不好笑之餘，更會產生累鬥累、壞事成雙的雙倍負分效果；三、公眾已非常討厭齋噏而毫無行動的抽水文，表達同情而沒有行動尚且不能取悅公眾，更何況是開玩笑、調侃、輕佻之態度，又對災情毫無實質幫助的廢話？

雖然「享道出行鄭州」在翌日已删除推文並致歉，公眾情緒似乎並不收貨，畢竟涉及嚴重災難。品牌若在此時此刻說不出合宜的話，倒不如閉嘴。