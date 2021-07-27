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淺水灣 Artspace K童年主題陶藝特展

副刊版 2021/07/27

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淺水灣Artspace K現正舉辦「童年」陶藝特展，邀請3位台灣知名藝術家陳景亮、李金生及唐壽南，展出共35件陶藝作品，包括3件陳景亮享譽國際作品、12件李金生童年生活回憶作品，以及20件唐壽南全新創

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欄名 : 本地遊

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