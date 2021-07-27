淺水灣 Artspace K童年主題陶藝特展 副刊版 2021/07/27 分享： 淺水灣Artspace K現正舉辦「童年」陶藝特展，邀請3位台灣知名藝術家陳景亮、李金生及唐壽南，展出共35件陶藝作品，包括3件陳景亮享譽國際作品、12件李金生童年生活回憶作品，以及20件唐壽南全新創 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 本地遊 最新專欄文章 更多 口罩品牌Gimans Care新實體店 1.5米江大叔變打卡位 2021/07/24 口罩品牌Gimans Care新實體店 1.5米江大叔變打卡位 屯馬綫開通 屯門親子玩水一日遊 2021/07/24 屯馬綫開通 屯門親子玩水一日遊 LEGO樂遊城市跨區主題活動 6大商場打卡場景 2021/07/23 LEGO樂遊城市跨區主題活動 6大商場打卡場景 必影日系插畫家爆笑新作 愉景灣夏日打卡遊 2021/07/23 必影日系插畫家爆笑新作 愉景灣夏日打卡遊 熊大化身新加坡魚尾獅 LINE FRIENDS東南亞主題打卡位 2021/07/20 熊大化身新加坡魚尾獅 LINE FRIENDS東南亞主題打卡位