家長身教 免孩子成「手機控」

英國政府正考慮在明年初推出手機禁令，全國中小學禁止學生帶手機入課室。青少年沉迷使用手機導致學習與紀律出問題，各地近年紛在校園內嘗試避免學生因手機分心。

影響紀律 英研校園禁手機

英國教育大臣韋廉信（Gavin Williamson）與兒童專員德索薩（Rachel de Souza）表示，支持就校園實施「無手機日」等措施進行公眾諮詢。

韋廉信認為，應禁止在校園使用手機，因手機可影響兒童紀律與秩序，更是網絡欺凌的溫床與精神健康惡化的原因，學校應自訂禁手機政策。

法國早在2018年已實施類似政策，學生可以帶手機回校，但必須將其放在書包或儲物櫃內，若被發現使用，則教師可整日沒收手機。當地不同學校有不同做法，例如會在課室近入口處的桌子上放置一個盒子，讓學生在手機上貼上自己的名字並放入，亦有學校讓學生放在袋子中貼上名字，交予校務處保管，放學時取回。

法國此項政策實施之初曾引起民眾質疑行政成本與效果，但據加拿大卡爾頓大學研究指，學校在實施禁令後取得不俗成效，16歲學生的成績改善6.4%，效果相當於每學年多上學5天，或每周多上學1小時。此外，成績較差的學生表現有明顯改善，有助拉近與優等生的距離。

校內禁手機的一大理由是打擊校園欺凌，本港乃至各地校園屢有學生為逞一時之快，釀成網上留痕的事故。西班牙華倫西亞大學去年公布的研究顯示，校內禁手機有效減少欺凌事故，在12至17歲當中最為明顯。

對手機成癮 或更多源自家人

本港學生沉迷使用的手機已非新聞，「關注傳媒對青少年影響聯席」調查發現，中學生當中，僅4成人能夠間中控制使用手機的時間，部分甚至不可自控，多達25%人每日用手機逾5至6小時。不過，亦有3成人指父母用手機多過關心自己，或反映手機成癮問題源自家中。

學校禁用手機固然可取得一定成效，但學生對手機成癮的根源並非單靠校規或立法能夠處理，家長應以身作則控制自己使用手機的習慣，才能讓良好意識於子女認知內植根。

▲ 青少年沉迷使用手機，可導致學習與紀律出問題，各地校園相繼禁止學生在課室用手機。（路透社資料圖片）