十四五規劃 5大主要政策方向

第十三屆全國人民代表大會第四次會議通過《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》（以下簡稱《十四五規劃》），作為規劃未來5年，甚至15年中國國民經濟和社會發展的政策文件，《十四五規劃》對有意了解中國內地發展及營商的港商而言，自然格外重要。

自中央政府提出「國內國際雙循環發展格局」以來，社會對政府如何制定「十四五」時期（2021-2025年）發展目標及執行雙循環發展格局有不少關注。《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》（下稱《十四五規劃》）提出的目標，與過往規劃最大的分別，在於加入了規劃期達15年的2035年遠景目標。

未來經濟社會建設 循4方向邁進

從主要目標來看，中央政府未來15年在經濟及社會建設方面將循以下4個方向邁進：一、促進科研創新；二、推動綠色發展；三、構建現代及開放的經濟體系；四、總體經濟穩定平衡發展。中央政府發布2035年遠景目標，雖然並沒有提出太多明確政策舉措，但能夠提高政策可預期性，協助企業更早籌劃未來的營運及投資計劃，港商不應忽視其重要性。

相對2035年遠景目標，「十四五」時期主要發展目標的表達方式，以定量表述為主。對比「十四五」及「十三五」規劃的主要發展目標時，焦點難免會落在中央政府首次沒有明確提出國內生產總值每年增長預期。其實，「十四五」及「十三五」規劃主要發展目標的其他差異，同樣值得港商注意，例如在《十四五規劃》中，服務業增加值比重不再成為主要目標之一，取而代之的是「保持製造業比重基本穩定」及「形成具有更強創新力、更高附加值、更安全可靠的產業鏈供應鏈」的表述。這顯示中央政府希望在「十四五」時期保持國內供應鏈穩定、全面及強勁，並不希望服務業擠壓製造業的發展空間。

《十四五規劃》明確表示，「雙循環」發展格局為「以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局」。雙循環發展格局由國內及國際循環2個主要部分組成，兩個循環相互連結，並非獨立運作。

強化國內大循環 助經濟穩定增長

中央政府強調以國內大循環為主體，其實不難理解。在全球新冠疫情、保護主義盛行等諸多因素影響下，全球經濟復甦過程將會十分漫長，因此內地致力通過提振最終消費支出及資本形成總額，強化國內大循環，有助國內經濟穩定增長。

而且，近年來中國經濟發展的格局已經轉變。近年貨物進出口總額佔國內生產總值百分比呈現漸次下跌的趨勢，由2006年的64.2%下跌至2020年的31.6%，比率是自2000以來最低，顯示內地已經改變出口導向型的經濟結構，國內消費和投資有力與對外貿易共同拉動經濟增長。通過強化國內大循環，對冲國際經貿環境不明朗因素，以確保國內經濟穩定增長，是可行之舉。

港商也須注意，中共中央總書記、國家主席習近平在「把握新發展階段，貫徹新發展理念，構建新發展格局」文章中指出，雙循環發展格局不是主張在對外開放上進行大幅度收縮，也不是過度刺激消費，更不是開始通過盲目借貸擴大投資，進行高能耗、高排放的項目。

按照《十四五規劃》，中央政府在推動雙循環發展格局時，將重視創新和市場改革，目的是孕育國內經濟發展的新動力，以及提升經濟運作的流暢度，主要會在5個方向入手：科研創新、市場改革、綠色發展、人力資源，以及社會平衡發展。以下是5個政策方向的一些主要政策及分析：

增科研經費投入 聚焦基礎研究

相對《十三五規劃》設立研究與試驗發展經費投入強度於2020年達國內生產總值2.5%的預期性目標，《十四五規劃》以「每年全社會研發經費投入增長7%，投入強度力爭高於十三五時期實際」方式表述，同時加入「基礎研究經費投入佔研發經費投入比重提高到8%以上」的要求。基礎研究指對基礎科學理論的探索，2019年基礎研究佔中國科研經費支出6%。在增加全社會研發經費投入的同時聚焦基礎研究，能讓中國科學發展在從理論到實踐全方面擁有更強的實力。

近年中央政府積極進行市場體系改革，目的是減少市場上的各種壁壘，提高市場效率，推動中國經濟在開放中持續進步。《十四五規劃》表明，中央政府將繼續深化市場改革，加入一些近年推出的新政策，例如建立高效的市場主體退出制度，以及建立健全企業破產和自然人破產制度。深圳是個人破產制度的試點，而內地第一部個人破產立法《深圳經濟特區個人破產條例》已於今年3月1日實施。

深化市場改革 重綠色產品及服務

去年中央政府正式宣布，中國將力爭2030年實現碳達峰，2060年前實現碳中和。對於一個因工業發展能源消費量仍持續上升、2019年煤炭佔能源消費總量57.7%的國家而言，這個目標並非易事。從2015至2019年，煤炭、石油及天然氣以外的能源佔能源消費總量，由12%上升至15.3%，於2025年將非化石能源佔能源消費總量比重提高到20%左右，表示中國將以前所未有的速度推動非化石能源發電。這政策方向預示綠色產品和服務，如綠色製造和綠色金融，將大有發展空間。

國家統計局表示，人口老化已成中國的基本國情。為了保持人力資源的數量及競爭力，中央政府會通過優化從育兒和產假的各種制度，為父母生育提供更大誘因，同時致力提高新一代勞動力的質素（今年5月31日中共中央政治局會議決定，中國將實施一對夫妻可以生育3個子女的政策）。中央政府對於延遲法定退休年齡方面亦傳遞了積極訊號，但態度謹慎。

提升勞動質素 平衡社會發展

早於2017年，中央政府已強調發展不平衡、不充分的問題。「十四五」時期政府會通過反壟斷和反不正當競爭執法、改革稅制、放寬落戶限制、強調區域協調發展等方式，促進社會平衡發展。2035年遠景目標中提及中等收入群體需要顯著擴大，中等收入群體數量上升，表示消費者對優質消費品及服務的需求將持續上升；各區域平衡發展也表示港商營運及投資地點的選擇將會增多。

《十四五規劃》是以問題導向的，所提出的發展思路和政策，是以應對和解決這些問題作為出發點的。港商在研讀《十四五規劃》時，除了從字面上研究內地未來的市場機遇外，理解中央政府制定政策的出發點，將有助企業構建更準確的政策預期及業務部署。

備受市場注目的雙循環發展格局，也不只是單純地擴大或縮小進出口的策略，而是可說是中央政府對國內及國際供應鏈的全面審視和升級，以達到促進國內經濟穩定增長之目的。因此，在領略中央政府提出雙循環發展格局的意涵時，除了深入研究物流、交通、市場改革、對外開放等領域的政策外，也可以關注科研創新、綠色發展、人力資源及社會平衡發展對未來內地供應鏈和價值鏈的影響。

香港早已成為世界發達經濟體之一，在中央政府提出2035年人均國內生產總值達到中等發達國家水平的目標下，香港將會有更多機會向國家提供一個發達國家所需的服務和經驗，深度參與國家經濟發展的空間也將會更大。

香港的科研實力備受世界認可，在粵港澳大灣區穩步發展的背景下，本港科研機構及企業有望從內地獲得更多支持和更大發展空間。香港作為國際金融、航運、貿易中心和航空樞紐，也有望在國家推動雙循環發展格局中鞏固國際地位。本港中小企一直以來深諳國際營商之道，對創新、綠色發展、靈活運用人力資源等方面有不少理解，只要港商能夠在內地的業務中展現這些思維，定能在「十四五」時期的內地市場大放異彩。

▲ 在中央政府提出2035年人均國內生產總值達到中等發達國家水平的目標下，本港深度參與國家經濟發展的空間將會更大。（資料圖片）