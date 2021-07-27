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何詩蓓「200自」 今力爭游入決賽

「女重」江旻憓領軍 冀劍擊隊再創佳績

要聞版 2021/07/27

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香港劍擊隊在今屆東京奧運屢創歷史，張家朗在男子花劍個人賽勇奪金牌後，首次闖入女子重劍個人賽8強的江旻憓，今早將再次登場，領軍出戰團體賽8強，硬撼現時世界排名第一的中國隊。

至於港隊另一獎牌希望、游泳代表

...

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