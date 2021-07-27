何詩蓓「200自」 今力爭游入決賽 「女重」江旻憓領軍 冀劍擊隊再創佳績 要聞版 2021/07/27 分享： 香港劍擊隊在今屆東京奧運屢創歷史，張家朗在男子花劍個人賽勇奪金牌後，首次闖入女子重劍個人賽8強的江旻憓，今早將再次登場，領軍出戰團體賽8強，硬撼現時世界排名第一的中國隊。 至於港隊另一獎牌希望、游泳代表 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 相關文章 女雙10米跳台 中國張家齊陳芋汐衝金 今日 女雙10米跳台 中國張家齊陳芋汐衝金 13歲日本小將 「女滑」街道賽摘金 今日 13歲日本小將 「女滑」街道賽摘金 乒乓混雙跳水失冠 中國隊昨無緣金牌 今日 乒乓混雙跳水失冠 中國隊昨無緣金牌 張家朗花劍封王 港奧運歷來第2金 今日 張家朗花劍封王 港奧運歷來第2金 張家朗奧運奪金 逆境展過人鬥志 今日 張家朗奧運奪金 逆境展過人鬥志 你可能感興趣 女雙10米跳台 中國張家齊陳芋汐衝金 今日 01:00 女雙10米跳台 中國張家齊陳芋汐衝金 13歲日本小將 「女滑」街道賽摘金 今日 01:00 13歲日本小將 「女滑」街道賽摘金 乒乓混雙跳水失冠 中國隊昨無緣金牌 今日 01:00 乒乓混雙跳水失冠 中國隊昨無緣金牌 奧運會 何詩蓓 江旻憓 游泳 羽毛球 乒乓球