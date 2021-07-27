香港劍擊隊在今屆東京奧運屢創歷史，張家朗在男子花劍個人賽勇奪金牌後，首次闖入女子重劍個人賽8強的江旻憓，今早將再次登場，領軍出戰團體賽8強，硬撼現時世界排名第一的中國隊。

至於港隊另一獎牌希望、游泳代表

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