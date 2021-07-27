花劍以刺擊取分 先奪15分者勝

現代劍擊分花劍、佩劍和重劍3種，規則各有不同。張家朗所持的花劍是3種劍中最輕，以刺擊對手軀幹得分，由於攻擊權會不停轉換，運動員需要極度集中。

3局制 攻擊權不停轉換

劍擊個人賽每局3分鐘，以3局制進行，先

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