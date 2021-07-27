花劍以刺擊取分 先奪15分者勝 港聞版 2021/07/27 分享： 現代劍擊分花劍、佩劍和重劍3種，規則各有不同。張家朗所持的花劍是3種劍中最輕，以刺擊對手軀幹得分，由於攻擊權會不停轉換，運動員需要極度集中。 3局制 攻擊權不停轉換 劍擊個人賽每局3分鐘，以3局制進行，先 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 知識庫 相關文章 張家朗花劍封王 港奧運歷來第2金 今日 張家朗花劍封王 港奧運歷來第2金 張料獲750萬獎金 更有機做業主 今日 張料獲750萬獎金 更有機做業主 李麗珊之後 港隔25年再摘金 今日 李麗珊之後 港隔25年再摘金 你可能感興趣 張家朗花劍封王 港奧運歷來第2金 今日 01:00 張家朗花劍封王 港奧運歷來第2金 張料獲750萬獎金 更有機做業主 今日 01:00 張料獲750萬獎金 更有機做業主 李麗珊之後 港隔25年再摘金 今日 01:00 李麗珊之後 港隔25年再摘金 最新專欄文章 更多 罷免總統有何途徑？ 2021/01/09 罷免總統有何途徑？ 新病毒株更致命？ 暫無證據 2020/12/21 新病毒株更致命？ 暫無證據 搖擺州提前投票率 入主白宮關鍵 2020/10/29 搖擺州提前投票率 入主白宮關鍵 選舉人團制度 特狠批卻受惠 2020/10/28 選舉人團制度 特狠批卻受惠 兩院同時改選 參院隨時變天 2020/10/27 兩院同時改選 參院隨時變天 劍擊 奧運會 運動員 張家朗