「大家要堅持，勿輕易放棄！」24歲張家朗「逆轉勝」勇奪香港歷史上第2面奧運金牌，為港爭光。一夜間全城撑「劍神」，張家朗社交網站IG追隨者以十萬計飈升，多個商場迫滿市民觀看決賽直播打氣，氣氛熱鬧，宣布賽

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