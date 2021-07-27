張家朗花劍封王 港奧運歷來第2金 教練讚妙不可言 冀團體賽4港將再奪牌 港聞版 2021/07/27 分享： 「大家要堅持，勿輕易放棄！」24歲張家朗「逆轉勝」勇奪香港歷史上第2面奧運金牌，為港爭光。一夜間全城撑「劍神」，張家朗社交網站IG追隨者以十萬計飈升，多個商場迫滿市民觀看決賽直播打氣，氣氛熱鬧，宣布賽 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 相關文章 張料獲750萬獎金 更有機做業主 今日 張料獲750萬獎金 更有機做業主 李麗珊之後 港隔25年再摘金 今日 李麗珊之後 港隔25年再摘金 花劍以刺擊取分 先奪15分者勝 今日 花劍以刺擊取分 先奪15分者勝 何詩蓓「200自」 今力爭游入決賽 今日 何詩蓓「200自」 今力爭游入決賽 張家朗奧運奪金 逆境展過人鬥志 今日 張家朗奧運奪金 逆境展過人鬥志 你可能感興趣 張料獲750萬獎金 更有機做業主 今日 01:00 張料獲750萬獎金 更有機做業主 李麗珊之後 港隔25年再摘金 今日 01:00 李麗珊之後 港隔25年再摘金 花劍以刺擊取分 先奪15分者勝 今日 01:00 花劍以刺擊取分 先奪15分者勝 張家朗 疫情 香港 林鄭月娥 奧運會