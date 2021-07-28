華懋集團與安樂工程簽署諒解備忘錄　醫療服務合作擴大優勢

鑑於香港和鄰近地區人口老化，醫療系統所面對的壓力與日俱增，市場對高質素醫療設施的需求持續上升。華懋集團與安樂工程集團（下稱「安樂工程」）於上周三（21日）簽署諒解備忘錄（備忘錄），促進雙方在醫療服務範疇的合作，除了展現雙方對促進商業合作的決心外，亦顯示華懋集團積極促進宜居城市發展。

華懋集團提供優質的物業管理，旗下如心酒店集團展現殷勤款客之道，對物業管理及酒店服務專業領域發揮重要影響力。安樂工程作為香港領先的機電工程服務供應商，在提供多元化機電工程和技術服務上擁有優勢，多年來為公、私營醫院提供醫療工程服務。

合資成立公司 致力醫療服務創新

根據備忘錄，為使雙方的核心業務發揮最大的協同效應，華懋集團與安樂工程將以合資公司的形式，為本地醫療設施的營運、管理及維修提供服務。雙方將投放資源，探討在不同領域上的合作，例如醫療旅遊、遠程醫療及醫療系統物聯網，以實現業務目標。

當日，在華懋集團執行董事兼行政總裁蔡宏興及安樂工程集團主席潘樂陶博士見證下，華懋集團執行董事兼營運總裁王弘瀚與安樂工程集團董事總經理羅威德於荃灣西如心酒店簽署備忘錄。

▲ 在蔡宏興（左一）及潘樂陶博士（右一）見證下，王弘瀚（左二）與羅威德（右二）於荃灣西如心酒店簽署諒解備忘錄，促進醫療服務合作。

蔡宏興表示：「夥伴關係是華懋成功的核心元素。我們很高興與安樂工程建立戰略夥伴關係，我們將善用各自的優勢，為醫療服務帶來嶄新的合作模式，期望成為醫療設施及物管服務的領導者。這不僅擴闊集團收入來源，亦提高了行業水平，為持份者創造正面價值，促進宜居城市發展。」

建立戰略夥伴關係 專長互補拓新市場

香港政府正全力推動「十年醫院發展規劃」，「第二個十年醫院發展規劃」亦正部署開展，兩個計劃將合共為醫療設施及工程投入共5,000億港元的預算，為相關行業帶來龐大的機遇。

潘樂陶博士指：「鑑於香港和其他地方對高質素醫療設施的需求持續上升，安樂工程與華懋在發展醫療服務方面具有獨特優勢，通過是次合作，不但可滿足社區需要，亦使我們能夠在本地以及海外醫療服務領域取得更重要的席位。」

華懋集團物業服務 全方位物管支援

目前華懋集團物業管理83個發展項目共約200個物業，並擁有超過1,600位物業管理專才，管理團隊經驗豐富，了解物業的不同年期所需，專注、嚴謹地確保設施安全，合乎能源效益和各種規格，並以近50年的營運經驗，皆可提供細心入微、殷勤主動的服務，配以最全面的物管運作為後盾。

安樂工程集團 醫療設施工程專家

安樂工程集團於1977年成立，作為香港領先的機電工程服務供應商之一，旗下設有專為醫療設施提供設計、安裝、測試、調試及維修保養服務的工程團隊。自2014年完成首個醫療屋宇裝備工程項目後，安樂工程繼續取得多個公立和私立醫院的工程合約，包括為聖保祿醫院進行改建工程，並且為青山醫院、聖母醫院及醫管局轄下九龍中及東九龍聯網11間公立醫院、健康中心、診所和捐血中心等, 提供專業及可靠的醫療工程服務。

▲ 安樂工程旗下設有專為醫療設施提供設計、安裝、測試、調試及維修保養服務的工程團隊，取得多個公立和私立醫院的工程合約，包括聖保祿醫院及聯合醫院等。



(特約)