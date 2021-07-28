泉州申遺成功，可知包裝一個城市是如何重要。二○一八年已申請過，用的是「古泉州（刺桐）史迹」作主題，只着重講泉州歷史故事。但今次不同，把泉州放落整個古代世界航海地圖與大歷史來說，立即國際化，視野當然更宏大，包羅的古迹也更豐富，主題變為「泉州：宋元中國的世界海洋商貿中心」，集中十世紀至十四世紀的中國最重要港口的故事，接入前後一直有的海上絲路的說法，真是包裝有法。

年初去過泉州一趟，其多元文化歷史及遺迹的豐富已介紹過（特別推薦關注當地伊斯蘭文化宗教和移民的歷史，市內的清淨寺是現在中國保留最老的伊斯蘭寺），真可用滿市神佛來形容，有顯眼的閩南風貌各種地方神明寺廟、天后廟、道教人物……而佛教開元寺當然也名氣最大，還有不少基督教堂，以及世界唯一僅存的在草庵的摩尼光佛造像（摩尼教遺迹）。洛陽橋、安平橋、順濟橋遺址，長長的跨港石橋，也值得一看。港口山上的萬壽塔，想像一下，就是千百年來，引渡出入港口的明燈，確保了航海的安全和貿易進出。

若講歷史，泉州繁榮與破落也是形勢使然。一方面宋朝的局勢是一路被迫往南及沿海走，人力財物往東南轉移，開發江浙及福建。另一方面，泉州（外國人古稱刺桐）歷來也是走南洋而再轉西亞歐洲的中國其時重要港口，去到元朝就更是門戶大開。十五世紀開始，明朝海禁，加上歐洲大航海年代來臨，開發了更多其他港口，慢慢取代了泉州地位。

除古迹外，去了翻新過的幾條市中心文創街，步道和建築外牆都經修茸，相信是有備而來迎遊客。因為也是僑鄉，所以另一些建築是保留了橙灰色騎樓底的傳統，相當閩南風情。