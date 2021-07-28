港隊羽毛球一哥伍家朗因穿沒印區旗、兼以黑色球衣出戰奧運而遭某人「強烈譴責」，並籲其「如果不想代表中國香港，請選擇退賽！」，實在令人費解。

首先，球衣印區旗，在法例上唔係你話印就可以；其次，香港有運動員參賽，是整個香港的事，所以支持香港運動員，幾乎是近年在這個社會少數能跨立場的共同聚焦。然而，在運動員代表香港於國際賽事打拼之際，有人出言作含政治假設的抨擊和譴責，可以想像，對正在上場作戰的運動員來說，或多或少影響應戰心情和狀態。至少，要分心在比賽期間回應此等嚴重控訴。

伍家朗當晚不慍不火、不亢不卑地在IG解釋因由後，局面更清晰，社會各界，包括政府官員和建制人士，都未見有人和應某人的「譴責」言行，皆因能懂分寸、看大局的人都會知碇，表忠誠也要識看時機，此時此刻批鬥代表香港作戰奧運的運動員，是在最不適當的時候，鬧最不能鬧的人。教育局局長楊潤雄，於翌日出席活動後回應伍家朗事件，指「奧運正在進行中，全香港人都應全力支持運動員爭取最佳成績，而羽毛球總會及當事人已解釋，大眾應用平常心看待這件事。」意思清晰。

環觀中外，抽水抽着火水、自邀關公到訪的收場，往往是加分唔到不特止，反而要倒蝕，故事教訓：抽水也要知碇、識分寸、睇大局。學楊局長話齋，全香港人都應全力支持運動員爭取最佳成績。希望伍家朗不因無風起浪的風波影響心情。其實香港運動員，無論贏輸，都值得香港人一齊支持，因為在對培育運動員的資源不太豐足的香港，他們仍然能堅持自己的選擇，少點毅力和定力都難以成事。無論輸贏與否，香港運動員都應值得更多來自香港的支持。