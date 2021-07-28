亞洲飲食文化向來對黃豆十分重視，其中因由與以農立國及素食習慣息息相關。

東亞地區黃豆食法出神入化，飲食類別包括納豆、豆漿、豆腐、豆乾、豆卜及腐皮等，佐料調味品有豉油、味噌、豆豉、磨豉醬及黃豆醬等，入藥者更有淡豆豉，品種之多令人眼花繚亂。黃豆飲食文化深入民間，但近年對大豆雌激素爭論不休，若不吃黃豆似對飲食文化牽一髮而動全身之勢。究竟應保持原有進食習慣，還是揮別以除心中陰霾，該如何是好？

黃豆營養豐富，為蛋白質的重要來源，其蛋白含量高達35%，與牛奶不相伯仲。更甚者，黃豆具9種必要胺基酸、高含量鈣及鐵質，及含大量有助維護人體神經及內分泌系統的維他命B雜。直至近年大型醫學統計，發現東西方白人及黃種人中，西方白人或西方黃種人較高比率患上乳癌及子宮內膜癌，報告提出可能與東方人有多年進食黃豆習慣有關，結論提議進食黃豆食材、少吃高溫煎炸燒烤食物、多運動和控制體重，可預防婦科癌症。

黃豆可謂風頭一時無兩，但至近年對其植物雌激素成分爭議不斷，態度幾可一百八十度轉向。其實黃豆的植物雌激素真身為大豆異黃酮，因結構相似人體雌激素，可與相關受體接受器結合。研究反駁大豆異黃酮並不會引起身體的激素反應，反之與雌激素競爭受體，保護身體避免長時間受雌激素影響。

現代人分秒必爭，提煉大豆異黃酮作保健用途，更年期男女更趨之若鶩，圖減低前者罹患前列腺癌，及後者乳癌及子宮疾患機會率。但有相反意見，認為大豆異黃酮反增加子宮內膜厚度，增加患癌機會，故有另一研究報告嘗試探究兩者因果關係，發現不論高低劑量大豆異黃酮皆不會引發子宮內膜厚度變化，惟報告仍建議豆漿的每天攝取量以240mL為限，並以均衡飲食對健康更為重要。

另一邊廂，中醫普遍相信黃豆性味甘平，不偏寒熱，適合體質平和人士，但對於體質陽虛者，似乎可考慮大豆家族另一成員——黑豆。黑豆營養成分近似黃豆，其性偏溫，更具溫補作用，且黑豆含抗氧化劑花青素，能預防皮膚衰老，防皺紋及烏鬚黑髮作用。所以，不論黃豆、黑豆仍可吃，只要不偏食，營養均衡便可以。

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