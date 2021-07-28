培育跨專業人才 迎旅遊策展時代

香港中學文憑試不久前放榜，相信部分收到成績單的考生，現在仍為前路苦惱，例如擔心所報讀課程能否切合未來社會所需；其實同樣的問題，也適用於提供課程的院校。今天符合要求的技能，數年後可能已經過時，業界在瞬息萬變的市場，如何與時並進？

以現時經營艱難的入境旅遊業為例，過去多年看似一片好景，惟其當時的發展模式，只是一味追求旅客量上升，造成主客失衡、市場狹窄等問題，導致行業陷入發展樽頸；加上新冠疫情形成旅遊新常態，業界無可避免要經歷範式轉移（paradigm shift），從業員過去裝備的知識，恐怕不足以應付未來的經營環境。

旅業範式轉移 培訓未能配合

智經翻閱文獻，以及與業界、學術界及全港18區的持份者進行深度訪談後，認為旅遊新常態之一，是旅客將更追求個人化、具深度與內涵的旅遊體驗，特色旅遊、深度旅遊應運而生。

其實在疫情下，本港不少旅行社已開始舉辦本地深度遊，摒棄了「鴨仔團」模式，改為深入社區，了解城市的面貌及其背後故事，反映本港旅遊業已開始接受範式轉移。但問題是現時旅遊業的人才培訓仍似原地踏步，資歷名冊上與旅遊業相關的課程，均較着眼於傳統旅遊服務模式，不足以迎合相關旅遊發展所需的知識和技能。

重視社區參與 須與居民良好溝通

範式轉移來臨，業界對從業員的技能要求也會轉變。人員不單要面對旅客，亦要具備與社區持份者有效溝通的能力。因為深度遊往往需要走入社區，對居民有一定影響，故範式轉移的重點，在於居民在整體旅遊發展中的角色。

新範式強調，居民有權決定如何使用及管理區內的自然和文化資源，例如就旅遊路綫規劃作出建議，避免旅客與居民間的衝突。而要促成居民參與，旅遊業界必須有善於深入社區、與居民保持良好溝通的人才。

未來的旅遊業界，也需要具備優秀的「策展」（curatorship）能力。社區深度遊的內容涵蓋獨特社區文化、普及的主題或活動，例如文化藝術、宗教、體育、飲食，冀將社區打造成開放式博物館，展示居民日常生活與在地文化歷史。而成功的社區深度遊，須按旅客需求、各區特色及居民意願，設計特色旅遊產品，充分體現了博物館學中的策展概念。

社區成開放式博物館 重策展能力

以賽馬會「創不同」社會創新實驗室旗下的「本地旅行實驗室」為例，今年就嘗試和上水燕崗村居民共同策劃北區本地遊。其跨專業團隊包含了鄉郊保育辦公室職員、旅遊從業員、劇場導師、設計師等27人，由居民帶路進行社區考察，認識北區的文化歷史傳統和大自然資源。在仔細考慮及挑選社區中的元素，並將之整合後，成員會與居民、社區持份者、旅遊從業者等，共同構想具社區特色，又能令社區雙贏的本地遊體驗雛型。行程包括探索上水燕崗村、塱原濕地農田、於農場體驗農家菜等。由此可見，培訓機構的課程內容，也需要加入策展元素，培育跨專業人才。

站在前綫的導遊，在新常態下亦須具備不同知識，以便向旅客解說社區生態及文化遺產豐富性。智經研究員在疫情期間，考察了多個網上導賞團活動，發現要辦好一次深度遊導賞團，既需要通曉文化歷史、溝通能力強、精通多種語言的導賞員，也需要可靈活運用資訊科技的人才協助。

以主打本地深度導賞的「活現香港」為例，它是疫情下首個嘗試虛擬導賞的機構，利用視訊程式Zoom帶領參加者遊歷香港。它與海濱事務委員會合辦的5個網上導賞團，每次會邀請嘉賓參與，並透過綫上綫下連綫，與參加者互動，例如常識問答；其中一日的行程以「筲箕灣漁民生活」為主題，導賞員聯同藝人梁祖堯實地探訪，登上漁船介紹本港的漁民文化，兩人又走入有近70年歷史的船廠，與老闆對話。

企業院校合作 共擬課程內容

為配合深度遊興起，香港在人才培訓上必須改變。業界對行業範式轉移的回應始終較為迅速，故智經建議以「企業×院校」合作為本，由旅遊業界或專業團體與院校共同商討課程模式、內容及時數，課程內容或涉獵有關旅遊策展的文化、歷史、建築等多領域範疇。

針對導遊培訓，當局應藉旅遊業監管局推出全新導遊牌照制度的契機，在培訓課程及考核中加入特色旅遊及智慧旅遊的元素，以及旅遊業發展新趨勢的知識，例如疫後新常態、本港地區旅遊特色的深度認知等。

各地一旦通關，旅遊業的範式轉移將會擺在眼前。本港有必要在人才培訓上加以配合，為業界補充合適的新血，同時協助現有從業員自我增值，為旅遊業重生作好準備。

▲ 各地一旦通關，旅遊業的範式轉移將會擺在眼前，本港有必要在人才培訓上加以配合，為業界補充合適新血。（資料圖片）