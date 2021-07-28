家長替兒童把關 杜絕網上「怪叔叔」

本港一項調查發現，青少年普遍認為網上性騷擾問題嚴重。時下更經常出現針對兒童的「性誘識」行為，外地政府與民間皆嘗試以不同方式保護兒童，免遭「怪叔叔」魔爪。

罪犯藉社媒 向兒童伸出魔爪

救助兒童會調查顯示，多達95%受訪青少年認為，社會領袖與政策制定者須打擊網上騷擾和欺凌現象，男女學生亦普遍反映在社交媒體上經常接觸可疑陌生用戶，女生更常接觸到「怪叔叔」，即對她們有不良企圖、嘗試與她們聯繫的可疑男人，這些用戶會邀約女生出外發生性行為、要求她們發送裸照、乃至向她們傳送不雅照片等。

網上常有陌生成年人以性為目的，在社媒上嘗試接近兒童，在獲取他們的信任與友誼後便要求見面，企圖作出侵犯。此類行為稱作「性誘識」（grooming），本地受害者一般是介乎12至17歲女童，主因她們缺乏對網絡風險的警惕性、及缺乏性教育，部分亦因個人情緒因素而被心理操縱，進而誤墮陷阱。

法律改革委員會在2016年已提出要訂立一項名為「為性目的誘識兒童」的新罪行，以便讓警方及早採取行動，增加對性誘識行為的阻嚇力。

英國立法 加強打擊「性誘識」

對於有意見認為，16至17歲青少年已有足夠成熟程度作出個人選擇，法改會承認社會上對此議題有一定分歧，建議先進行公眾諮詢，不過本地仍未有就此進行相關討論。

在英國，《性罪行條例2003》指出，任何人與16歲以下兒童進行溝通並意圖獲取對方信任，目的是跟他們會面後進行侵犯，即可構成性誘識罪行，罪成最高可判監14年，受害人若未滿13歲更可被判終身監禁。

即使未有作出身體上的侵害，例如透過電子渠道進行與性有關的對話或索取裸照等，最高亦可被判監2年及留案底。

聯合國兒童基金（UNICEF）早與各地非牟利組織合作，打擊網絡性誘識行為，例如與馬來西亞非牟利組織R.AGE合作蒐集犯罪證據，以便對侵犯兒童的性罪犯進行起訴。組織強調，當下罪犯更經常在網上匿名接觸兒童，大大提高執法難度。

認知不足 缺網絡風險安全

不少人或以為當下兒童較熟悉互聯網，便會懂得在網上自保，惟南韓「N號房」等一系列事件反映兒童終究對現實世界的認知不足，還需大人替他們把關。如何判斷網絡平台是否安全、保護個人資料、對網上結識的陌生人須保持距離與警惕，是家長須及早替孩子上的一課。

▲ 兒童缺乏對網絡風險的警惕性，容易被網上「怪叔叔」誘騙，故需要家長替他們把關，教導孩子要對網上結識的陌生人須保持距離與警惕。（資料圖片）