光伏業發展快 港農地可彈性發電

上月中旬，國家發改委評估督導司司長王青雲率領一行5人，前往內蒙考察光伏發電和風電的發展情況，並召開座談會，再番強調各部門要進一步認識新能源產業發展的重要性；國家能源局綜合司亦已發布《關於報送整縣（市、區）屋頂分布式光伏開發試點方案通知》，明碼實價地要求各地政府、工商、農村居住建築物分別要達到指定的可安裝光伏發電面積比例。各省的「十四五」能源規劃亦已於近日陸續出台，當中以內蒙古及海南省的光伏新增規劃最多，兩省合共已佔未來全國新建量接近4成。

隨着科研及規模經濟令成本下降，內地業界預計，未來數年可望在全國範圍實現光伏發電平價上網；而且今年即將實施太陽能補貼減半，證明產業已能「戒奶」擺脫補助期，進入自給自足的自由市場狀態。基金經理紛紛看好光伏產業，甚至認為前景比電動車更樂觀，而市場的實況亦是如此：光是這兩個月以來的新政策好消息，已經令香港上市的信義光能、協鑫新能源等一系列光伏、太陽能股，股價累計錄得雙位數升幅，前景欣欣向榮。

全國天台光伏發電 港為先驅？

香港的新能源發展情況，其實與海南省相似，兩地同屬低緯度亞熱帶地區，日照長而太陽猛烈，特別適合光伏發電行業的發展。而今次「十四五」用到的政策技術，不再是由上而下的中央補貼，而是由下而上以開放市場的方法（即上述的開放屋宇天台），加快行業發展，某程度上是參考了香港政府近年成功推動的村屋天台「上網電價」政策。

2018年時，香港政府與港燈和中電協議開展「上網電價」計劃，其實是開放新市場以供競爭，容許各類樓宇業主自資在物業天台設立太陽能光伏或風力發電系統，並由電力公司承諾，以補貼價格向業主和投資者買電。計劃一推出，馬上獲社會廣泛支持，根據環境局局長黃錦星網誌上的資料顯示，「上網電價」實施首年已獲7,000宗申請，而截至去年底，單是中電已接獲共13,000多份申請，其中約87%的項目已獲批或接駁電網。

其中一個令計劃成功上馬的政策新思維，是特別容許村屋屋頂毋須入則，在天台裝置離地台2.5米的光伏板組件，令村屋天台的太陽能板可一物多用，因此全港各區的村屋小業主都爭相申請。

計劃在香港高度成功，首先是因為巧妙地「用社會資源解決社會問題」，以開放市場手段，達到加快指定行業發展之目的。香港以此方法發展太陽能發電僅3年，已獲得如此成績，證明特區政府對於太陽能板與屋宇結構的開放政策行之有效。相信國家能源局在決定今次政策之前，或多或少可能都有參考過香港的成功案例，發現民間支持度足夠，甚至超乎想像，才有信心白紙黑字、要求成果能量化地在全國推行。

港太陽能發電 僅佔總用量0.1%

話雖如此，香港使用可再生能源替代石化能源的速度仍然較慢。本港現時太陽能發電僅佔總電力使用量約0.1%，根據《香港氣候行動藍圖2030+》的預測，以現已發展成熟的商用技術估算，到2030年時，本港能夠以風力、太陽能及轉廢為能實現可再生能源的潛力約為3%至4%；反觀內地，2018年煤炭消費比重已歷史性降至60%以下，去年底發布的《新時代的中國能源發展》白皮書亦指出，2019年內地非化石能源佔能源消費比重已超過15%，提前完成原定2020年要達到的標準；無礙於疫情，全國繼續預期2060年前達到碳中和。

與內地不同的是，不論是電動車或是太陽能發電，香港社會似乎比政府對再生能源發展有較高積極性。如何加以善用此積極性，就是當局下一個要思考的問題。

說到要大規模更改樓宇結構以安裝太陽能系統，香港地形太複雜，樓宇密度又高，較難照搬內地的全國性措施；不過，太陽能發電的光伏發電組件（例如太陽能板）如積木般非常標準化和模組化，不但壽命長，亦可以簡易裝卸搬往別處重用，很適合優先在一些臨時性閒置土地上開放發展--例如農地。

利用農地陽光發電 加速碳中和

「農地」本身就是適合進行光合作用令農作物生長的開闊戶外場所，而光伏系統同樣也是使用土地上的陽光資源，用以產生能源，支持社會和市場的生存和發展。今日我們和古人不同的地方，只是生產的工具不同，所以監管方式需要跟上時代：古代的農田尚且要顧及土質、水利等長期基建，不易改動，太陽能系統則隨時可簡易地因應收地和其他土地規劃發展而局部拆除，在別處重用，既可改善香港土地的運用效率，同時加快「碳中和」的實現進度，一石二鳥。

▲ 香港使用可再生能源替代石化能源的速度仍然較慢，現時太陽能發電僅佔總電力使用量約0.1%。（資料圖片）