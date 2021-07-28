消費券常態化 推動科技應用

上月4日，消費券啟動登記，知道大家一定爭先恐後、共襄盛舉，為避免登記系統擁堵，浪費時間，我就沒有在第一天湊熱鬧。次日的電視新聞和電台評論中，有些以偏概全的批評讓我按捺不住，想借報紙一角做個客觀分析，為推動科技應用再做點科普吧。

我在第二日晚上登記消費券，選擇「智方便」通道，系統仍提示等候超過30分鐘以上，雖不確定系統設計的輪候觸發條件是甚麼，但不應當是受到流量攻擊，估計是大量通過「智方便」系統進行身份驗證的申請未能及時釋放，即使用戶已放棄並離開頁面，仍然有大量輪候數據處於等候隊列。這是系統設計的問題，不是一時半會能解決，好在非「智方便」通道不涉及第三方身份驗證，再加上有預留足夠的流量資源，過程十分順暢，幾分鐘之內就能完成。

普及公共服務電子化 增政府效率

媒體採訪中有專家還建議，用一次性短信驗證（OTP）代替圖片認知，這就純粹是瞎出主意了。圖片認知是目前最可靠的防機器人灌水機制，用戶點擊圖片會麻煩一點，但對這次的開放登記頁面而言，要最有效防止攻擊性灌水，避免申請通道阻塞，圖片認知是起到關鍵作用的；OTP則是用於身份驗證，且不說政府無法確認手機號碼和申請人的關係，即使可以，以香港短信推送效率和質量，如大規模並行使用，可能會是一場災難，之前防疫隔離手環需短信驗證啟用出現大量問題，就是前車之鑑。而且今次消費券申請，已通過手機和銀行卡號碼完成準確的身份識別，毋須多此一舉。

平心而論，香港特區政府近年在電子政務系統方面是做了不少工作的，以我個人來說，日常涉及到的公司註冊處、稅務局、入境處、運輸署等，能用電子系統的，我都已使用，系統的交互和體驗還是很好的。但除稅務系統外，其他基本上都只提供單綫程操作，業務流程完成後，系統提供定單資料即結束服務，不能基於個人帳號進行定單管理和進度查詢，只能等待相關部門的人工跟進和通知。「智方便」的推出，可能就是要建立高度安全的中央化電子公民帳號系統，進而銜接各政府部門的業務，實現跨部門一體化的業務流程及定單管理公共服務大平台。

倡電子報稅交水電費 獎消費券

當然，即使政府系統都已準備就緒，但有多少人還在填表郵寄報稅單？有多少人續領車牌還去政府合署排隊交表？有多少人繳納水電煤氣費、公司支付商業登記費還在寄支票？這些都是社會科技應用普及的重要指標，如果將來政府施政講政績KPI，那麼各部門都應當把公共服務電子化普及率績效計入其中，這既是提升政府運營效率及質量，更是帶動香港社會進入全面的移動互聯時代。

我在這裏出個餿主意，建議政府將消費券常態化，並且與電子系統使用相結合，例如電子報稅獎勵50元電子消費券、網上繳水電煤氣費獎勵20元電子消費券等，以此鼓勵市民學習和嘗試科技應用，習慣成自然，全社會也就進步了。

▲ 消費券計劃於本月4日啟動登記（資料圖片）