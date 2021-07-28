Galaxy兩款新摺機防水兼支援S Pen 行政人員版 2021/07/28 分享： 隨着三星舉行Galaxy Unpacked 2021發布會的日子愈來愈近，最近網上也有不少關於Galaxy Z Flip 3和Z Fold 3手機規格的傳聞。據外國爆料人士最新指出，兩款摺疊手機均具有 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 LG TONE Free 3款耳機支援耳語模式保私隱 今日 LG TONE Free 3款耳機支援耳語模式保私隱 SpaceX獲NASA合約 發射太空船探索木衛二 2021/07/27 SpaceX獲NASA合約 發射太空船探索木衛二 Clubhouse疑遭入侵 被盜38億組電話號碼 2021/07/27 Clubhouse疑遭入侵 被盜38億組電話號碼 新一代AirPods 料8月量產9月推出 2021/07/26 新一代AirPods 料8月量產9月推出 康寧新複合玻璃 手機鏡頭透光更佳 2021/07/26 康寧新複合玻璃 手機鏡頭透光更佳 智能手機 科技行業 科技軟件 科技硬件 Samsung 商業 鏡頭 Galaxy Fold