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中電捐100部二手電腦 助基層應付電子學習

行政人員版 04:00 2021/07/28

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疫情持續，上網課已成為學校生活新常態，但唔少基層同學屋企未必有電腦，可能只靠細細個嘅手機屏幕上課，真係好唔方便。黛安聽公關姊妹講，中電最近特登蒐集咗100部性能良好嘅二手手提電腦，分別透過香港單親協會及香港電腦學會捐畀有需要嘅家庭，幫佢哋應付電子學習需要。

100部電腦將會平分畀單親協會同電腦學會，其中電腦學會就會同明愛電腦工場合作，將收到嘅電腦免費送畀有需要嘅基層人士，幫助佢哋網上學習或者生活所需。

此外，中電現職同退休員工組成嘅義工隊，更為單親協會會員開班，教家長同子女電腦入門知識、如何善用網上資源等，令家長都可幫到子女，縮減「數碼鴻溝」之餘更可增進親子關係。參與活動嘅家長曾女士分享，好開心小朋友終於有電腦上網課，唔使再靠手機上課，仲多謝中電義工教曉佢點樣善用網絡資源，好似用關鍵字搜索咁，以後有信心協助仔女喺網上學習。

中電企業發展總裁莊偉茵同黛安分享，網課混合面授課堂屬新常態，中電立足香港120年，一直緊貼社區需要，留意到基層家庭缺乏電子學習設備，希望送二手電腦可幫到佢哋。

本文轉載自《晴報

中華電力企業發展總裁莊偉茵（左）

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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