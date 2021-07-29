旅遊展明天開鑼 必遊台灣館贏取單車禮券大獎 副刊版 2021/07/29 分享： 疫情下，第35屆香港國際旅遊展將於7月30日至8月1日，一連3日在香港會議展覽中心舉行，亞洲內的台灣館正強勢回歸！ 近期單車旅遊大熱，今屆台灣館主題正是「自行車遊台灣」，打造成一個個獨一無二的旅遊打卡位 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 旅事通 最新專欄文章 更多 更換球形屏幕 太空館全新升級天象廳重新開幕 2021/07/01 更換球形屏幕 太空館全新升級天象廳重新開幕 半島「重新邂逅」Staycation行程 嘉麟樓點心體驗班 2021/06/29 半島「重新邂逅」Staycation行程 嘉麟樓點心體驗班 PAC-MAN食鬼活動現身德福廣場 5千呎場館兼設有獎遊戲 2021/06/01 PAC-MAN食鬼活動現身德福廣場 5千呎場館兼設有獎遊戲 元朗錦莆手工藝市集 設巴黎鐵塔打卡位 現場音樂表演度周末 2021/05/14 元朗錦莆手工藝市集 設巴黎鐵塔打卡位 現場音樂表演度周末 新加坡富麗敦酒店 香港旅客獨家住宿優惠 2021/05/07 新加坡富麗敦酒店 香港旅客獨家住宿優惠 台灣 展覽 鐵路 攝影 單車 單車 火車