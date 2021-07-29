旅遊展明天開鑼 必遊台灣館贏取單車禮券大獎

疫情下，第35屆香港國際旅遊展將於7月30日至8月1日，一連3日在香港會議展覽中心舉行，亞洲內的台灣館正強勢回歸！

近期單車旅遊大熱，今屆台灣館主題正是「自行車遊台灣」，打造成一個個獨一無二的旅遊打卡位

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