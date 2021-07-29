清早回到辦公室，喜見桌上有一本顏色鮮艷的書籍，感謝鄰居曾智華相贈大作《優雅退休》，我們並非真正住處鄰居，而是專欄字框的樓上樓下。

曾智華是資深傳媒人，人面廣見識闊，早已出版多本有關退休著作，醫生正邁進退休年齡，這書確是指路明燈，但最吸引的，還是封面那發人深省的句子：「人生應如紅酒，年份愈久愈醇，也愈有韻味。」

醫生有幸曾品嘗年份悠久美酒，像1947 Petrus便是人間極品，七十四歲高齡仍帶着少女幽香，優雅體態平衡着果香與單寧（Tannin），令人沉醉的，是她的美麗而非酒精。

可惜，這是難得一見的極品，大部分老酒不會愈久愈醇，過了高峰期便只有走下坡，原因很多，先是葡萄品種，Cabernet Sauvignon（赤霞珠）皮厚單寧豐富，入瓶後也能長期生長變化，Pinot Noir（黑皮諾）卻完全不同，故此美麗的Burgundy（勃艮第）舊酒少之又少。隨之是酒的儲存保養，溫度變化是大忌，光綫過多也能影響進化過程，因此最佳最醇的舊酒，多數被藏於酒莊地庫長年處於清涼幽暗之中。

曾智華說得很對：「人生應如紅酒」，但若要愈久愈醇，除基因條件外，還要好好保養，主要基因是樂天正面，凡事輕鬆處理，不要杞人憂天，而主要保養則是家人、朋友，聚在一起能令你開心大笑的，便是最佳保養。

相信曾智華正是這樣長大的陳年佳釀。

後記：再次感謝贈書。