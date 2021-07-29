年輕人捐血大跌 怎出招鼓勵？

本港紅十字會全新的流動捐血車將於9月投入服務，積極到校園招募捐血者，並對年輕人加強宣傳教育。本地年輕人捐血數字在疫情前已一直下降，當局宜增加血液的追蹤、提供即時反饋，或更有助他們行善。

青年冀見成效 即時反饋追蹤

香港紅十字會輸血服務中心（下稱中心）獲贈全新流動捐血車，將在新學年走訪各區中學與大學招募捐血者，車身外側的電視可用於向途人播放捐血教育及宣傳短片，中心至今亦已與18所中小學及三所大學，合辦「流動捐血車校園捐血活動」。

受疫情影響，本港捐血數字大跌，中心去年全年收集20萬個單位的血液，較前年減少近1成，血庫曾多次告急，嚴峻時僅餘約3、4日的庫存。去年僅約12萬人成功捐血，16歲捐血者更大跌60.5%至2,155人。

年輕人不踴躍捐血已成趨勢，紅十字會數據顯示，16至20歲捐血人數由2011/12年度的53,281人高峰，跌至2016/17年度的30,985人，該年齡層捐血人數佔整體捐血人數的比率，在同期間亦從22.64%跌至12.2%。

中心行政及醫務總監李卓廣表示，年輕人減少捐血有多重因素，包括極端天氣、飲食習慣不佳等，且年輕人通常較希望見到即時成效，希望在捐血後能立刻能讓病人受惠。

過去有研究指，鼓勵人們行善除了靠本身意慾，正面反饋亦甚為關鍵，美國加州大學柏克萊分校在2012年公布的一項研究顯示，在人們捐錢後即時提供正面心理反饋，有助他們長遠保持捐錢的習慣。

就捐血而言，外地已有善用科技為捐血者提供正面反饋，例如英國人參與國民保健署（NHS）的捐血計劃後，可根據血包上的獨特編碼追溯血液去向。當血液被輸送到病人體內時，更會收到有關手機短訊，告知血液讓哪類病人受惠。

提供社媒認證 鼓勵同輩行善

美國紅十字會亦循官方手機App，方便捐血者追溯血液如何被應用，捐血者亦可在App內選擇向機構公開多少個人資料。

當下年輕人更熱衷在社媒上呃like，新加坡紅十字會上月便有迎合年輕人心理，推出多項數碼捐血認證功能，年輕人在捐血後可直接將善舉公布於Facebook與Instagram等社媒上，從而鼓勵同輩一起參與捐血計劃。本港在招募年輕捐血者的過程中亦需迎合他們的心理特質，發掘更多方式鼓勵捐血。

▲ 本港紅十字會全新的流動捐血車將於9月投入服務，積極到校園招募捐血者，並對年輕人加強宣傳教育。（醫管局圖片）