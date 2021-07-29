港建國際創科中心 4方面着手

《國安法》實施一年以來，香港的社會秩序趨於穩定，營商環境大為改善。面對後疫情時代，本港經濟何去何從？從政府到業界，討論最多的話題是創新科技，國家「十四五」規劃也明確支持香港建設國際創科中心。

創科中心將提升香港的產業結構。本港目前的經濟結構中，服務業佔比93.4%，是全球最高，而服務業中的4大支柱產業，除金融服務外，貿易物流、專業及工商業支援、旅遊近10年來情況並不樂觀。以2010年與疫情前的2019年的數據作比較，4大產業總增加價值佔本地GDP百分比由58.4%下降至56.4%，其中貿易物流佔比跌幅達22%，金融服務一枝獨秀上升30%，但吸收就業能力較低，雖然對GDP貢獻達21.2%，卻只創造7.1%的職位。

另外，被港府列為優勢產業的創意、教育、私營醫療、檢測認證、環保工業和創新科技等6大行業，過去10年發展亦不如預期般快，政府統計數據顯示，2008年該6大行業合計佔GDP比重為7.5%，至2019年僅微升至8.9%。

面對4大支柱產業遇到發展瓶頸、6大優勢產業應該做優而沒有做優，香港如何優化經濟結構，推動經濟進一步向前發展，已成為當下最重要的課題。

港府早在2009年就提出要大力發展6大優勢產業，2015年又宣布組建創新及科技局，2016年首次將「再工業化」納入《施政報告》，去年則出台了《再工業化資助計劃》。直至今年3月，全國人大通過的「十四五」規劃明確提出，支持香港建設國際創科中心。對於香港建設創科中心這一點，政界和業界已達成共識，現在的問題是如何建設。本人認為，香港建設創科中心，應從以下4方面着手。

制定創科規劃 配合產業政策

首先，港府應制定切實可行的長遠創科規劃，以及與之配套的產業政策。港府長期以來奉行「小政府大市場」的施政理念，導致產業政策缺位、政府對經濟發展方向的把控能力弱化。與當年亞洲其他「四小龍」比較，韓國、新加坡、台灣在各自的產業轉移中，均保留了相當的優勢製造業，時至今日，製造業產值佔GDP比重仍在20%至25%左右，而香港的比例僅剩1.1%。

上世紀90年代，香港曾經是亞洲電子科技研發和工業中心，甚至是亞洲重要的芯片產業鏈重地，大埔半導體裝配工廠曾每周測試520萬芯片。但隨着本地生產成本上升、內地改革開放，以及本港缺乏產業政策保護，這些企業都已從香港流失了。既然港府近期提出「再工業化」規劃，那就應該及時制定與之配套的各項產業政策，創造一個吸引創科企業落戶本港的營商環境。

廣種薄收 冀培育獨角獸

其次，加大對創科的財政投入。香港要建設高端創科產業，除了規劃和政策外，還需要財政投入。目前本港教育開支佔GDP比重僅為3.5%，遠低於經合組織（OECD）國家平均的5.1%。更甚者，港府經常性開支中教育的佔比，從2018/19年度的22.2%，至2019/20年度下降至20.6%，上一年度再降至19.5%。港府曾規劃本港研發費用的投入佔GDP 1.5%，但是去年僅為0.92%，遠低於內地平均的2.4%，僅相當於深圳4.9%的一個零頭數。

創科產業風險高、成活率低，但在廣種薄收之下，有希望培育出「獨角獸」。產業發展需要「風投基金」和財政的支持，深圳市政府已成立規模達100億元人民幣的「天使母基金」，用於1：1的比例為戰略性創科企業提供配套資金；美國聯邦政府每年亦資助約1.5億美元支持生物醫藥研發，而鑑於近期美國半導體產能全球份額下降，拜登政府動用10億美元補貼半導體產業的開發。

改善綜合環境 培養人才

第三，改善培養和吸引人才的綜合環境。香港擁有5所世界排名百強的高校，高校生中約20%是工程和科技畢業生，但根據一項調查顯示，該類學生僅7.3%畢業後從事工程師工作，其餘均「用非所學」；另外，本港高校在讀研究生中，非本地人佔82%，很多人畢業後去歐美、新加坡等地發展，牆內開花牆外香。

更可惜的是，本港高校從世界各地高薪聘請了4,000多名高級研究員，他們每年在國際一流學術刊物發表很多論文，這些科研成果雖為大學贏得名聲和全球排名，但由於本港缺少高科技產業，也缺乏跨學科和跨院校的研究院或基地，大學產生的科研成果無法轉化成生產力。

由此可見，香港在失去工業的同時，相伴失去的是「科研轉化」能力，更失去技術人才。除了生活便利和稅務優惠等軟環境之外，相關人才還需要有適應的工作崗位，如果沒有產業崗位，怎留得住技術人才？

發揮大學科研優勢 融入大灣區

第四，創科中心建設時不我待。面對第四次工業革命的浪潮，以及以美國為首西方陣營對我國的科技壓制，內地從中央到地方均正在加大科技投入，強化區域戰略性新興產業合作。香港應抓住粵港澳大灣區的機會，充分發揮大學科研優勢，主動融入大灣區，特別是強化與深圳的產研合作，以香港之長服務國家所需，在融入國家發展大局中實現產業優化，建設國際創科中心。

本人早前曾參觀大埔一個光纖工廠，該工廠曾經是光纖之父、諾貝爾獎得主高錕的一個實驗室，前些年因資金不足，賣給了內地一家生產光纖的民營企業富通集團。該企業在大埔工廠安裝兩台光纖拉絲機生產光纖，作為富通的外貿窗口。該工廠的存在充分表明，香港是可以發展高端製造業的。

香港目前正在建設科技園和規劃河套地區，其實這只是硬件建設，除了硬件外，香港當下更逼切需要政府的科創10年規劃和5年規劃，以及實施規劃的各項產業政策和配套資金投入，特別應該關注現有創科企業和大學的科研成果在本土落地，開花結果。

總之，香港傳統產業正遭遇發展瓶頸，創科產業將引領本港今後一個時期的經濟轉型發展。我們已經錯失了一些機會，但絕不能再錯失大灣區的發展機遇，政府與業界應齊心協力，建設國際創科中心。

▲ 香港傳統產業正遭遇發展瓶頸，政府與業界應齊心協力，建設國際創科中心。圖為科學園。（資料圖片）