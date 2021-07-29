LINE遭黑客入侵 針對台灣逾百政要

通訊軟件LINE近日爆出安全疑慮。據台灣媒體報道，LINE近日遭到黑客入侵，並針對台灣的百多名政要發動攻擊。LINE偵測到異常後，隨即對受影響用戶採取保護措施。

綜合多個台媒報道，LINE台灣總公司上周

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