LINE遭黑客入侵 針對台灣逾百政要 行政人員版 2021/07/29 分享： 通訊軟件LINE近日爆出安全疑慮。據台灣媒體報道，LINE近日遭到黑客入侵，並針對台灣的百多名政要發動攻擊。LINE偵測到異常後，隨即對受影響用戶採取保護措施。 綜合多個台媒報道，LINE台灣總公司上周 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Google漏洞懸賞計劃 10年派獎金2.3億 今日 Google漏洞懸賞計劃 10年派獎金2.3億 Galaxy兩款新摺機防水兼支援S Pen 2021/07/28 Galaxy兩款新摺機防水兼支援S Pen LG TONE Free 3款耳機支援耳語模式保私隱 2021/07/28 LG TONE Free 3款耳機支援耳語模式保私隱 SpaceX獲NASA合約 發射太空船探索木衛二 2021/07/27 SpaceX獲NASA合約 發射太空船探索木衛二 Clubhouse疑遭入侵 被盜38億組電話號碼 2021/07/27 Clubhouse疑遭入侵 被盜38億組電話號碼 科技行業 科技軟件 科技硬件 台灣 軟件 黑客 LINE