Google漏洞懸賞計劃 10年派獎金2.3億 行政人員版 2021/07/29 分享： 不少科企都會推出漏洞懸賞計劃，保障網安之餘，亦吸引安全人員協助找出問題。科技巨頭Google近日為慶祝漏洞懸賞計劃推出10周年，宣布推出全新的懸賞平台，更容易提交漏洞報告。 Google稱自2010年起 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 LINE遭黑客入侵 針對台灣逾百政要 今日 LINE遭黑客入侵 針對台灣逾百政要 Galaxy兩款新摺機防水兼支援S Pen 2021/07/28 Galaxy兩款新摺機防水兼支援S Pen LG TONE Free 3款耳機支援耳語模式保私隱 2021/07/28 LG TONE Free 3款耳機支援耳語模式保私隱 SpaceX獲NASA合約 發射太空船探索木衛二 2021/07/27 SpaceX獲NASA合約 發射太空船探索木衛二 Clubhouse疑遭入侵 被盜38億組電話號碼 2021/07/27 Clubhouse疑遭入侵 被盜38億組電話號碼 科技行業 科技軟件 科技硬件 Google 網絡保安 Android Google Play 美元