Google漏洞懸賞計劃 10年派獎金2.3億

不少科企都會推出漏洞懸賞計劃，保障網安之餘，亦吸引安全人員協助找出問題。科技巨頭Google近日為慶祝漏洞懸賞計劃推出10周年，宣布推出全新的懸賞平台，更容易提交漏洞報告。

Google稱自2010年起

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